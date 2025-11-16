Zee Rajasthan
V. Srinivas new Chief Secretary: 1989 बैच के वी. श्रीनिवास बने राजस्थान के नए मुख्य सचिव, केंद्र से लौटे अधिकारी को मिला प्रभार

V. Srinivas new Chief Secretary: वी. श्रीनिवास, जो हाल ही में दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (डीएआरपीजी) में सचिव के पद पर तैनात थे, को केंद्र सरकार से राजस्थान कैडर में पुनः प्रतिनियुक्त किया गया है. 

Nov 16, 2025

V. Srinivas new Chief Secretary: 1989 बैच के वी. श्रीनिवास बने राजस्थान के नए मुख्य सचिव, केंद्र से लौटे अधिकारी को मिला प्रभार

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी. श्रीनिवास को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने का फैसला किया है. 1989 बैच के इस अधिकारी को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के तुरंत बाद मुख्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है.

कार्मिक विभाग ने शनिवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए, जो राज्य प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है. वर्तमान मुख्य सचिव अमित यादव के 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्ति के बाद यह पद रिक्त हो रहा था, और श्रीनिवास की नियुक्ति से प्रशासनिक निरंतरता बनी रहेगी.

वी. श्रीनिवास, जो हाल ही में दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (डीएआरपीजी) में सचिव के पद पर तैनात थे, को केंद्र सरकार से राजस्थान कैडर में पुनः प्रतिनियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति के साथ-साथ उन्हें राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल), उदयपुर के अध्यक्ष और दिल्ली में मुख्य आवासीय आयुक्त के पदों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. यह अतिरिक्त जिम्मेदारियां राज्य के खनन क्षेत्र को मजबूत बनाने और दिल्ली में राजस्थान के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

श्रीनिवास के लंबे प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए यह नियुक्ति स्वाभाविक मानी जा रही है. उन्होंने राजस्थान में विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त और अन्य उच्च पदों पर कार्य किया है. केंद्र में उनकी भूमिका में प्रशासनिक सुधारों पर फोकस रहा, जो अब राज्य स्तर पर लागू हो सकता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नियुक्ति पर बधाई देते हुए कहा, "श्रीनिवास का अनुभव राज्य के विकास को नई गति देगा. हम उनके नेतृत्व में 'रising राजस्थान' के लक्ष्यों को साकार करेंगे."

यह बदलाव राज्य सरकार की नई नीतियों को लागू करने के लिए समय पर आया है. खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और दिल्ली में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए श्रीनिवास की दोहरी भूमिका रणनीतिक होगी. पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत, जो वर्तमान में पद पर हैं, ने श्रीनिवास को हस्तांतरित करने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि श्रीनिवास के नेतृत्व में आईएएस अधिकारियों के बीच समन्वय मजबूत होगा.

राजस्थान में आईएएस कैडर की यह नियुक्ति अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बनेगी. श्रीनिवास का कार्यकाल सितंबर 2026 तक रहेगा, जिसमें वे राज्य की आर्थिक वृद्धि, जल संरक्षण और पर्यटन विकास पर जोर देंगे. कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभावी हैं, और श्रीनिवास सोमवार से पदभार ग्रहण कर लेंगे. यह कदम राज्य सरकार की दक्षता बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक है.

