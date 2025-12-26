Vaibhav Suryavanshi News : राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय उभरते क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को खेल श्रेणी में आज सम्मानित किया गया. यहां बता दें कि वैभव सूर्यवंशी मूलरूप से बिहार से हैं लेकिन क्रिकेट जगत में उनकी पहचान ही राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ी है.

आपको बता दें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे कम आयु में खरीदे गये खिलाड़ी की तरह राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में वैभव को शामिल किया था.

कुछ वक्त पहले ही लिस्ट A क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी अपने नाम कर चुके हैं. और इंडिया अंडर 19 का भी हिस्सा रहे हैं.

आज दिल्ली में सम्मानित 20 बच्चों को ये सम्मान दिया गया है. इससे पहले पिछले साल 2024 में राजस्थान से आर्यन सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एग्रो बॉट के लिए यानि की खेती में मदद करने वाले रोबोट के लिए पुरुस्कार मिला था.

दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने सभी विजेताओं से मुलाकात भी की और बच्चों के साहत और प्रतिभा के बारे पूरे देश को इस कार्यक्रम के जरिेए सम्मानित भी किया.

क्या है वीर बाल दिवस ?

वीर बाल दिवस सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्रों जिन्हे साहिबजादों की शहादत और साहस के लिए समर्पित किया गया है. गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साबिहजादों- बाबा जोरावर सिंह -9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह जी - 6 वर्ष के बलिदान को याद दिलाने आज 26 दिसंबर का दिन समर्पित कर दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक साल 1705 में मुगल नवाब वज़ीर खान ने दोनों बच्चों को इस्लाम स्वीकार न करने पर सरहिंद यानि की पंजाब में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था. छोटी से आयु में उन्होंने अपने धर्म और सिद्धांतो से समझौता नहीं किया था.

साल 2022 में पीएम मोदी ने घोषणा की थी की 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा ताकि नई पीी नन्हे वीरों के साहस से प्रेरणा ले सके.