Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

इन 5 वजहों से राजस्थान में मनाएं वैलेंटाइन डे, चौथी वजह जानकर कहेंगे - पहले क्यों नहीं बताया

Valentine Day in Rajasthan: इस वैलेंटाइन डे पर रोमांस और रोमांच का मजा लेने के लिए राजस्थान बेस्ट डेस्टिनेशन है. जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर के शाही महल, झीलें और रेगिस्तान कपल्स के लिए परफेक्ट हैं. आप लेक राइड, सैंड सैफारी, कैंपिंग और लोक-संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं. पैलेस होटल्स और बुटीक रिसॉर्ट्स में वैलेंटाइन स्पेशल पैकेज इसे और यादगार बनाते हैं. राजस्थान में वैलेंटाइन डे का सफर रोमांस, एडवेंचर और खूबसूरत यादों का अनोखा मिश्रण है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 07, 2026, 06:03 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 06:03 PM IST

Trending Photos

अरे भाई! सोने-चांदी के फिर से बढ़ने लगे नखरे, दोनों के रेट में आया उछाल, जानिए बाजार का ताजा अपडेट
6 Photos
Jaipur gold silver rate

अरे भाई! सोने-चांदी के फिर से बढ़ने लगे नखरे, दोनों के रेट में आया उछाल, जानिए बाजार का ताजा अपडेट

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather का मिजाज
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! 9 फरवरी से बदलेगा Weather का मिजाज

राजस्थान में मई से शुरू होने वाला है जनगणना का पहला चरण, इस नई तकनीक का होगा इस्तेमाल
7 Photos
Rajasthan Online Census

राजस्थान में मई से शुरू होने वाला है जनगणना का पहला चरण, इस नई तकनीक का होगा इस्तेमाल

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!

इन 5 वजहों से राजस्थान में मनाएं वैलेंटाइन डे, चौथी वजह जानकर कहेंगे - पहले क्यों नहीं बताया

Valentine Day in Rajasthan: वैलेंटाइन डे पर अपने प्यार को खास महसूस कराने के लिए रोमांटिक जगहों की तलाश होती है. अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार डेट का प्लान कहां करें, तो राजस्थान से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. यहाँ के किले, महल, झीलें और रेगिस्तान कपल्स के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप बनाते हैं. आइए जानते हैं उन 5 वजहों की वजह से आपको इस वैलेंटाइन डे राजस्थान जरूर जाना चाहिए.

1. शाही महलों और किलों का रोमांस
जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर के किले और महल अपने आप में इतिहास और भव्यता की मिसाल हैं. जैसे सिटी पैलेस, हवामहल और उदयपुर का लेक पैलेस, ये जगहें न केवल फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन हैं बल्कि कपल्स के लिए रोमांटिक वाइब भी देती हैं. शाम के समय महलों के आसपास घूमना और हल्की रोशनी में उनका नज़ारा लेना एक यादगार अनुभव है.

2. झीलों के किनारे रोमांटिक शॉपिंग और रेस्टॉरेंट
उदयपुर की पिछोला झील और जैसलमेर की गढ़ियों के पास के कैफे और रेस्टॉरेंट्स में डेट स्पॉट्स का आनंद लें. शाम की बोट राइड या झील किनारे डिनर किसी भी कपल के लिए परफेक्ट रोमांटिक पल बन सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

3. रेगिस्तान का अद्वितीय रोमांच
थार रेगिस्तान में सैंड सैफारी, कैमल राइड और डेजर्ट कैंपिंग वैलेंटाइन डे का अनुभव बिलकुल अलग और रोमांचक बनाते हैं. रात के समय स्टारगेज़िंग और लाइव फोक संगीत के साथ कैंपिंग करना इस दिन को खास यादगार बना देगा.

4. राजस्थान का रंग-बिरंगा त्योहार और सांस्कृतिक अनुभव
राजस्थान के लोकगीत, नृत्य और कला प्रेमियों के लिए अतिरिक्त रोमांस जोड़ते हैं. जैसलमेर के सांस्कृतिक कार्यक्रम और उदयपुर की रंग-बिरंगी गलियां कपल्स के लिए फोटो और वीडियो शूटिंग के लिए भी आदर्श हैं.

5. रोमांटिक स्टे और हनीमून स्पेशल होटल्स
राजस्थान के कई पैलेस होटल्स और बुटीक रिसॉर्ट्स कपल्स के लिए विशेष ऑफर और वैलेंटाइन स्पेशल पैकेज पेश करते हैं. लेक पैलेस, सिटी पैलेस या जैसलमेर के गोल्डन सैंड्स रिसॉर्ट में एक रात बिताना यादों को हमेशा के लिए संजो देगा.

राजस्थान में वैलेंटाइन डे का सफर सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि अनुभवों और यादों का मिश्रण है. चाहे आप ऐतिहासिक किले पसंद करें, झील और रेगिस्तान का रोमांच या रंग-बिरंगे सांस्कृतिक अनुभव, राजस्थान हर तरह के कपल के लिए परफेक्ट है. इस वैलेंटाइन डे अपने साथी के साथ राजस्थान के सफर का आनंद लें और प्यार के पल यादगार बनाएं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news