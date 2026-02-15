इस बार वैलेंटाइन डे पर बजरंग दल को जनता ने लपेटा, गले में गमछा और हाथ में लट्ठ लेकर आए, सवाल पूछते ही दुम दबाकर हुए फरार

Jaipur Bajrang Dal Video: 14 फरवरी 2026 को जयपुर के कई पार्कों में वैलेंटाइन डे के मौके पर कथित बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 'मॉरल पुलिसिंग' की कोशिश की, लेकिन जागरूक जनता के विरोध में वे बुरी तरह फेल हो गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखा कि डंडे और भगवा पट्टा लेकर पहुंचे युवकों को स्थानीय लोगों ने घेर लिया, उनसे आधार कार्ड और आईडी मांगी, और उनकी हरकतों का कड़ा विरोध किया.
Trending Photos
Bajrang Dal Members Try to Harass Couples Video: जयपुर में वैलेंटाइन डे पर कथित बजरंग दल कार्यकर्ताओं की 'मॉरल पुलिसिंग' की कोशिश जनता के विरोध में फेल हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखा कि डंडे और भगवा पट्टा लेकर पार्कों में पहुंचे कुछ युवकों को स्थानीय लोगों ने घेरकर आईडी कार्ड मांगे और उनकी हरकतों का कड़ा विरोध किया, जिसके बाद वे दुम दबाकर भाग खड़े हुए.
सिटी पार्क और मानसरोवर में भी विरोध
इसी तरह का दूसरा मामला सिटी पार्क और मानसरोवर इलाके से सामने आया. यहां भी कुछ युवक और महिलाएं बजरंग दल का पट्टा पहने पार्क में बैठे लड़के-लड़कियों से आधार कार्ड मांग रही थीं. नारेबाजी के बीच एक युवती से धक्का-मुक्की और झड़प हुई. लेकिन यहां भी जागरूक नागरिकों ने उन्हें आड़े हाथों लिया. लोगों ने सवाल किए—'क्या पुलिस ने आपको चेकिंग का अधिकार दिया है? क्या आप हिंदू-मुस्लिम एंगल बनाकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं?' जनता का कड़ा रुख देखकर यह टोली भी पीछे हट गई और भागने को मजबूर हुई.
सोशल मीडिया पर वायरल और बहस
ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए हैं, जहां लोग इन्हें 'मॉरल पुलिसिंग' और 'गुंडागर्दी' का उदाहरण बता रहे हैं. कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि कोई भी संगठन सड़कों पर डंडे लेकर लोगों की निजता का उल्लंघन कैसे कर सकता है? कुछ लोग इसे 'संस्कृति रक्षा' का नाम दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश आलोचना कर रहे हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. राजस्थान पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं आई है, लेकिन वायरल वीडियो ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है.
वैलेंटाइन डे पर संगठनों की पहले से तैयारी
वैलेंटाइन वीक से पहले ही क्रांति सेना, हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल जैसे संगठनों ने प्रेमी जोड़ों को पार्कों या सार्वजनिक स्थलों पर न जाने की 'हिदायत' दी थी. 14 फरवरी को कई शहरों में ऐसी घटनाएं सामने आईं, लेकिन जयपुर में जनता के विरोध ने इनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया. यह घटना दर्शाती है कि जागरूक नागरिक अब 'स्वघोषित पुलिसिंग' को बर्दाश्त नहीं कर रहे. फिलहाल पुलिस जांच की मांग तेज हो गई है, ताकि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं jaipur
Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!