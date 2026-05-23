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25 मई से शुरू होगा ‘वंदे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, युवाओं और महिलाओं की होगी भागीदारी

Rajasthan News: ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026‘ का प्रदेशव्यापी शुभारंभ 25 मई गंगा दशमी से होगा. यह अभियान जल संग्रहण और संरक्षण के लिए जन जागृति से जन आंदोलन बनेगा.

Edited byAman SinghReported byAshish chauhan
Published: May 23, 2026, 09:23 PM|Updated: May 23, 2026, 09:24 PM
25 मई से शुरू होगा ‘वंदे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, युवाओं और महिलाओं की होगी भागीदारी
Image Credit: Vande Ganga Water Conservation Public Campaign 2026

Rajasthan News: राजस्थान में ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026‘ का प्रदेशव्यापी शुभारंभ 25 मई गंगा दशमी से होगा. यह अभियान जल संग्रहण और संरक्षण के लिए जन जागृति से जन आंदोलन बनेगा. ग्रामीण विकास कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में सचिवालय में तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई. ग्रामीण विकास कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जल संरक्षण और स्वच्छता का अभियान जल आंदोलन बनेगा.

सामूहिक प्रयासों के लिए अभियान में सभी दलों, विचारकों, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं, उद्योगपतियों, धार्मिक संस्थाओं और प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए. सभी विभाग समन्वय से कार्यों को आगे बढ़ाएं. सभी जिला प्रभारी सचिव अपने जिलों में रहेंगे. पिछले साल अभियान में 1.32 करोड़ महिलाओं सहित 2.53 करोड़ नागरिकों की सहभागिता रही. इस बार और अधिक लोगों को जोड़ें जाएंगे. जल संरक्षण से भू-जल रिचार्ज होता है. वनस्पतियां पनपती हैं.

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वनस्पतियों से प्राणवायु मिलती है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है. इससे ही जीवन का संतुलन बना रहता है. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों से बचाव के लिए अभियान और हरियालो राजस्थान में अधिकाधिक पौधारोपण कराएं. यह अभियान पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने में भी सहायक सिद्ध होगा. इसमें राजीविका से जुड़ी महिलाओं को भी जोड़ें. हर गांव में कलश यात्राएं निकालकर पीपल पूजन, प्रभात फेरी जैसे कार्यक्रम होने चाहिए, उसी से भावनात्मक जुड़ाव होगा और जनजागरूकता बढ़ेगा.

उन्होंने कहा कि वंदे गंगा अभियान में दौरान किसानों को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट की गतिविधियों की जानकारी भी दी जाए. इसमें देश-विदेश में उन्नत कृषि, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण जैसे नवाचारों को बढ़ावा देने आदि के बारे में बताएं. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नागरिकों को जल संरक्षण के फायदों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, इसी से ही अभियान गति पकड़ेगा.

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि अभियान में युवाओं खासकर विद्यार्थियों को अधिकाधिक जोड़ें. परंपरागत जल स्त्रोतों की सफाई कराएं, जिससे मानसून में लबालब हो. वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी लोगों को जागरूक करें. घरों में वाटर स्ट्रक्चर बनाने वालों को सम्मानित करें, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें. वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अभियान को एकजुट होकर सफल बनाएं.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2024 में 7 करोड़ से अधिक और वर्ष 2025 में 11.55 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया है. मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है. इस साल कई जिलों में चंदन के पौधे भी लगाए जाएंगे. पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटा राम देवासी ने कहा कि यह अभियान भविष्य के लिए जल-जंगल संरक्षण में आमजन का एक अति महत्वपूर्ण अभियान है. बारिश से पहले ही सभी जल स्त्रोतों की सफाई की जाए.

अभियान में 2 लाख 33 हजार 854 काम पूरे

बैठक में जल संचय जल भागीदारी अभियान के कार्यों पर भी चर्चा हुई. जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने अभियान में राज्य की प्रगति से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि जल भंडारण क्षमता बढ़ाने, भू-जल पुनर्भरण के लिए विभिन्न जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है. राज्य में कुल 2 लाख 67 हजार 837 कार्यों में से 2 लाख 33 हजार 854 कार्य पूर्ण और 33 हजार 983 प्रगतिरत हैं. ग्रामीण विकास कृषि मंत्री ने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए.

19 हजार जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण

बैठक में भू-जल विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा ने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की विस्तृत जानकारी दी. राज्य में गिरते भू-जल की रोकथाम के लिए जन सहभागिता से व्यर्थ बहने वाले वर्षा जल की एक-एक बूंद का संचयन, संग्रहण, भू-जल पुनर्भरण करना लक्ष्य है. साल 2025-26 में 86.78 करोड़ रुपए की जनभागीदारी से 5 हजार के लक्ष्य पर 17093 और वर्ष 2026-27 में 5 हजार के लक्ष्य पर 2064 जल संरचनाएं बनाई गई हैं. ग्रामीण विकास कृषि मंत्री ने अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानियों को आंदोलन से जोड़ने के निर्देश दिए.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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