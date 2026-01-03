BJP प्रदेश कार्यशाला में गरजीं वसुंधरा राजे, अफसरों को दी सख्त हिदायत

Zee Rajasthan
Vasundhara Raje: राजस्थान में अफसर शाही के हावी होने के सवालों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अफसरों को खरी-खरी सुनाई. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी की प्रदेश कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अधिकारियों को चेताया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 03, 2026, 10:59 PM IST | Updated: Jan 03, 2026, 10:59 PM IST

Vasundhara Raje: राजस्थान में अफसर शाही के हावी होने के सवालों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अफसरों को खरी-खरी सुनाई. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी की प्रदेश कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अधिकारियों को चेताया कि कार्यकर्ता पार्टी का एंबेसडर, अफसर उसका एक घंटी में फोन उठा कर काम करें, नहीं तो भुगतने को तैयार रहें.

हालांकि कार्यशाला के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संगठनात्मक कार्यशाला का उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को मूल्यों, आदर्शों और जनसेवा के भाव से जोड़ना है. आज संगठनात्मक सत्रों में हर विषय पर गंभीर चिंतन किया गया. विशेष रूप से कुटुंब प्रबंधन पर जोर देते हुए कहा कि आदर्श परिवार ही आदर्श समाज की नींव होता है. हर व्यक्ति को परिवार के साथ समय बिताना चाहिए.

कार्यशाला को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के बिना प्राण विहीन है. इसलिए जरूरी है कि हम कार्यकर्ता को मजबूत करें. गांव में बूथ अध्यक्ष, मंडल में मंडल अध्यक्ष और जिलों में जिला अध्यक्ष हमारे एंबेसडर है. उनके साइन से जनता के काम हो, उनकी एक घंटी में अधिकारी फोन उठायें और काम करें या भुगतने के लिए तैयार रहें.

उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता की आवाज पीएम और सीएम की आवाज है. कार्यकर्ता की आवाज बुलंद रहे, उसकी उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब देश की दसों दिशाओं में कांग्रेस थी, आज जिस तरफ देखो उधर भाजपा है. ये कार्यकर्ता की तपस्या का फल है. जिसने भूख देखी न प्यास, बस कमल खिलाने में लगा रहा. पूर्व सीएम ने भारत को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी और दो साल पूरे होने पर सीएम भजनलाल शर्मा को बधाई दी.

वसुंधरा ने एक शेर भी पढ़ा- किसी रोते हुए चेहरे से आंसू पूछ तो सही, किसी बेसहारा की लाठी बन तो सही, कहीं मत कर तलाश, इसी जमीं पर है ईश्वर, किसी के जख्म पर मरहम लगा तो सही...

कार्यकर्ताओं को मूल्यों, आदर्शों और जनसेवा के भाव से जुड़े

हालांकि बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संगठनात्मक कार्यशाला का उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को मूल्यों, आदर्शों और जनसेवा के भाव से जोड़ना है. आज संगठनात्मक सत्रों में हर विषय पर गंभीर चिंतन किया गया. विशेष रूप से कुटुम्बर प्रबोधन पर बात की गई.

आदर्श परिवार ही आदर्श समाज की नींव होता है. भाजपा की राजनीति सेवा भाव पर आधारित है. हम सब राजनीति में सेवक के रूप में आए हैं और जनसेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करना हमारा लक्ष्य है. उन्होंने संगठन के भीतर संयम, संतुलन और आपसी समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए.

मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता में भी संयम, संवेदना और संवाद की भावना जागृत करनी चाहिए. कहीं भी कटुता उत्पन्न हो, तो संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाए. राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकात्मता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है. हमारी राजनीति आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए. राठौड़ ने गांधीवादी दृष्टिकोण, सर्वधर्म समभाव और “सर्वे भवन्तु सुखिनः” की भावना को अपनाने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत, इतिहास और पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए तथा गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा. देश अब स्वतंत्र है और स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि नागरिकों में कर्तव्यबोध जागृत करना और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर कार्य करना हम सभी का दायित्व है. कार्यकर्ता पार्टी की आत्मा है. और संगठन कार्यकर्ताओं से ही बनता है. इसलिए उनका सम्मान सर्वोपरि है.

संगठनात्मक कार्यशाला में ये रहे मौजूद

बीजेपी की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव डॉ. अलका गुर्जर, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, अशोक परनामी, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़,सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.

