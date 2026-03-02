राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे को लेकर बहुत बड़ा अपडेट, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल खोल कर दी है बधाई

Rajasthan Politics: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) राजस्थान ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश कार्य समिति में बड़े बदलाव किए हैं. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर 1 मार्च 2026 को जारी सूची में 12 वरिष्ठ नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनिया, सी.पी. जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, रवनीत सिंह बिट्टू और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ शामिल हैं. यह कदम पार्टी में अनुभव और वर्तमान पदों का सम्मान करते हुए संगठनात्मक संतुलन बनाने का प्रयास है.



प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की घोषणा

प्रदेश कार्य समिति में कुल 90 सदस्य घोषित किए गए हैं, जो राज्य के 44 जिलों से चुने गए हैं. प्रत्येक जिले को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है – कुछ जिलों में 1 से 3 सदस्य, जबकि जयपुर शहर में 4 सदस्य (सुमन शर्मा, सुनील कोठारी, रणजीत सोडाला और ज्योति खंडेलवाल) नियुक्त किए गए हैं. इसके अलावा, 34 जिलों में कुल 52 विशेष आमंत्रित सदस्य भी घोषित किए गए हैं. यह सूची सभी क्षेत्रों, महिलाओं और युवाओं को जगह देकर पार्टी की पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है. कुल मिलाकर कार्य समिति में 150+ सदस्यों का विस्तार हुआ है, जिसमें 20 से अधिक महिलाएं शामिल हैं.



मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नव नियुक्त सभी सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने लिखा, "बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के नव नियुक्त सभी सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के ऊर्जावान प्रयासों से संगठन को मजबूती मिलेगी. हम सब मिलकर विकसित भारत-विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करेंगे." यह संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहा है और विकास के एजेंडे पर फोकस को दर्शाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now





ये भी पढ़ें-