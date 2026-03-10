Zee Rajasthan
Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 10, 2026, 11:44 AM IST | Updated:Mar 10, 2026, 11:44 AM IST

वसुंधरा राजे और PM मोदी की मुलाकात, पारिवारिक भेंट या नया सियासी संकेत ?

Vasundhara Raje met PM Modi: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों एक खास मुलाकात को लेकर चर्चा में हैं. सोमवार 9 मार्च को उन्होंने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दिल्ली में हुई इस मुलाकात को आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

खास बात यह है कि इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वायरल फोटो में वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह, बहू निहारिका सिंह और अपने पोते-पोती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचीं. हालांकि इस मुलाकात में सबसे ज्यादा चर्चा वसुंधरा राजे के पोते विनायक प्रताप सिंह की हो रही है.

विनायक प्रताप सिंह आमतौर पर सार्वजनिक मंचों पर कम दिखाई देते हैं, लेकिन इस समय वह सुर्खियों में आने लगे हैं. साल 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भी विनायक प्रताप सिंह चर्चा में आए थे, उस समय उन्होंने पहली बार मतदान किया था और कुछ जगहों पर अपनी दादी (वसुंधरा राजे) के चुनावी अभियान में भी नजर आए थे. विनायक प्रताप सिंह फिलहाल दिल्ली से Law की पढ़ाई कर रहे हैं. पढ़ाई के साथ-साथ वह फिटनेस और सोशल मीडिया गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं.

विनायक प्रताप सिंह अपनी फिटनेस और हेल्थ लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. वह नियमित रूप से जिम करते हैं. ओपन एक्सरसाइज को ज्यादा महत्व देते हैं. फिटनेस पर आधारित एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं. अपने चैनल पर वह फिटनेस, वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान विनायक प्रताप सिंह से उनकी खास बातचीत भी देखने को मिली. यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि विनायक प्रताप सिंह जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकते हैं. माना जा रहा है कि वह अपनी दादी वसुंधरा राजे की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

