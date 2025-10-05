भारत में तेजी से बढ़ रही मोटापा महामारी, वसुंधरा राजे ने बताया इसका सटीक इलाज!

Rajasthan News: पूर्व CM वसुंधरा राजे ने मोटापे पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि मोटापा दुनिया भर में महामारी का रूप लेता जा रहा है. इसलिए इसे रोकने का प्रयास सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं बल्कि सबको करना चाहिए.
Rajasthan News: राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे ने मोटापे पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि मोटापा दुनिया भर में महामारी का रूप लेता जा रहा है. इसलिए इसे रोकने का प्रयास सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं बल्कि सबको करना चाहिए. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कई लोग बाहर से पतले दिखते हैं, लेकिन उनमें अंदरूनी चर्बी है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है.
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को प्रभा खेतान फाउंडेशन के ‘किताब’ कार्यक्रम के तहत डॉ. अंबरीश मित्तल और शिवम विज की पुस्तक ‘द वेट लॉस रेवोल्यूशन’ का विमोचन किया. राजे ने कहा कि मैं अपना वजन हरगिज़ नहीं बढ़ने देती. इसके लिए नियमित व्यायाम, कीटो, एटकिंस, डैश इंटरमिटेंट फास्टिंग, जूस क्लेंज़ जैसी विधियां अपनाती हूं.
उन्होंने कहा कि दुनिया में 1 अरब से अधिक लोग मोटापे से ग्रस्त हैं. 1975 के बाद यह आंकड़ा तीन गुना बढ़ा है. करीब 40 प्रतिशत भारतीय वयस्क मोटापे के शिकार हैं. शोध बताते हैं कि लगभग 80 प्रतिशत लोग वज़न घटाते हैं, लेकिन लापरवाही के कारण उनका वजन फिर बढ़ जाता है. वजन घटाना मंजिल नहीं, स्वस्थ, ऊर्जावान जीवन की शुरुआत है.
भारत के लगभग 15 प्रतिशत बच्चे अधिक वजन वाले हैं. इसलिए स्कूलों में बच्चों को खान-पान की शिक्षा देना आवश्यक है. जैसा जापान में होता है. मोटापा कैंसर का जनक है. डॉक्टर किताब में वजन कम करने वाली नई दवाओं के बारे में बात की गई है. मोटापा अब एक पुरानी बीमारी है और यह किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी से ज्यादा तेजी से फैल रही है, जो लोग मोटापे और प्राकृतिक मोटापे से पीड़ित हैं, उनमें मधुमेह की समस्या सबसे तेज़ी से होती है.
उन्होंने कहा कि बच्चों में शुरुआती जागरूकता जरूरी है और माता-पिता को उनके खानपान और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए. आज के शहरी जीवन में हम स्वास्थ्य को सबसे पीछे रख देते हैं. देर रात तक काम करना, व्यायाम न करना और असंतुलित आहार हमारी सेहत बिगाड़ रहा है.
डॉ. अंबरीश मित्तल ने बताया कि मोटापा आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है. वैश्विक स्तर पर 1 अरब से अधिक लोग मोटापे से जूझ रहे हैं. यह केवल सौंदर्य का नहीं बल्कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी चयापचय रोगों की जड़ है.
कार्यक्रम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग भोजन और स्वास्थ्य के संबंध को समझें और नियमित जांच कराएं, क्योंकि मोटापा मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का मुख्य कारण बनता जा रहा है.
