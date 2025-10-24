Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता चुनाव में सांसद दुष्यंत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी, प्रताप सिंह सिंघवी भी करेंगे प्रचार

Rajasthan Politics News: अंता विधानसभा उप चुनाव के लिए बीजेपी की चुनाव समिति घोषित कर दी गई है. झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है. वहीं सात बार के विधायक रहे प्रताप सिंह सिंघवी भी पार्टी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करेंगे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 24, 2025, 07:14 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 07:14 PM IST

Trending Photos

Banswara News: चलती रोडवेज में हुई महिला की डिलीवरी, बेटे को दिया जन्म
6 Photos
banswara news

Banswara News: चलती रोडवेज में हुई महिला की डिलीवरी, बेटे को दिया जन्म

राजस्थान जा रहे हैं? तो ये आकर्षक चीजें खरीदना न भूलें, नहीं तो अधूरी रह जाएगी आपकी यात्रा!
7 Photos
Rajasthan trending

राजस्थान जा रहे हैं? तो ये आकर्षक चीजें खरीदना न भूलें, नहीं तो अधूरी रह जाएगी आपकी यात्रा!

अगर श्याम जी की बर्थडे पर जा रहे हैं खाटू, तो जरूर ध्यान रखें ये बातें
6 Photos
Khatu Shyam ji

अगर श्याम जी की बर्थडे पर जा रहे हैं खाटू, तो जरूर ध्यान रखें ये बातें

राजस्थान में भयंकर बारिश का अलर्ट, अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी की ताबड़तोड़ बौछारों की वार्निंग
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भयंकर बारिश का अलर्ट, अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी की ताबड़तोड़ बौछारों की वार्निंग

अंता चुनाव में सांसद दुष्यंत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी, प्रताप सिंह सिंघवी भी करेंगे प्रचार

Anta By Election :अंता विधानसभा उप चुनाव के लिए बीजेपी की चुनाव समिति घोषित कर दी गई है. झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है. इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस की तुलना में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है.वहीं स्टार प्रचारकों की सूची बाहर रखे गए छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को चुनाव समिति में शामिल कर लिया गया.

अंता विधानसभा सीट पर हो उपचुनाव में बीजेपी रणनीतिक रूप से चुनाव लड़ रही है. चुनाव में कांग्रेस ने भले ही प्रत्याशी पहले घोषित कर दिया, लेकिन इसके बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस से कदम दर कदम आगे बढ़ रही है.

बीजेपी ने अंता से प्रधान मोरपाल सुमन को टिकट दिया. इसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची हो या चुनाव समिति बीजेपी लगातार कांग्रेस से बाजी मार रही है. बीजेपी ने आज अंता विधानसभा उपचुनाव लड़ने की दृष्टि से अपनी चुनाव समिति घोषित कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

झालावाड़ सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया है. इसके साथ ही संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है.

निम्बाहेड़ा विधायक और पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, जिला प्रभारी छगन माहुर को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है. बारां जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार और बीजेपी के प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत को चुनाव प्रबंधक नियुक्त किया है. इनके अलावा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 11 सदस्यीय टीम घोषित की गई है.

सम्पूर्ण जिम्मेदारी दुष्यंत के कंधों पर
चुनाव समिति घोषित करने के साथ ही यह तय हो गया कि अंता विधानसभा उप चुनाव की सारी जिम्मेदारी झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह के कंधों पर डाल दी गई है. अंता विधानसभा सीट, झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में आती है. झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का अच्छा खासा दबदबा है. बताया जा रहा है कि माेरपाल सुमन को टिकट भी दुष्यंत सिंह की सिफारिश पर ही दी गई है. ऐसे में इस उप चुनाव में बीजेपी की जीत की जिम्मेदारी दुष्यंत सिंह के कंधों पर डाल दी गई है. हालांकि उनके सहयोग के लिए पूरी टीम लगाई गई है.अब देखना यह होगा कि दुष्यंत इस चुनावी संग्राम में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन की जीत के लिए क्या रणनीति बनाते हैं.

जी राजस्थान की खबर का असर
बीजेपी ने चुनाव समिति में प्रचार प्रसार के लिए 11 सदस्यीय टीम भी शामिल की है. इस टीम में सांसद, मंत्री, विधायक, शामिल किए गए हैं. खास बात यह है कि प्रचार प्रसार टीम में छबड़ा से सात बार के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को भी शामिल किया गया है. सिंघवी को बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, जबकि पूर्व विधायक, पदाधिकारी और अन्य नेताओं को शामिल किया गया था. इसको लेकर जी राजस्थान ने खबर भी चलाई थी कि सिंघवी की अनदेखी का कारण क्या रहे. इसके बाद आज घोषित चुनाव समिति में सिंघवी का नाम प्रचार प्रसार के लिए शामिल किया गया. समिति में राज्य सभा सांसद राजेंद्र गहलोत, मंत्री मंजू बाघमार, अटरूं बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, बेगूं विधायक सुरेश धाकड़, खाजूवाला विधायक विश्वनाथ, अजमेर विधायक अनिता बधेल, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आक्या, किशनगंज विधायक ललित मीणा, पूर्व विधायक बनवारी सिंघल, कार्यकर्ता तुलसीराम धाकड़ शामिल हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news