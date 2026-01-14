Zee Rajasthan
वसुंधरा राजे का पुरुषों पर तंज! बोलीं- 'घूंघट से बाहर नहीं आएंगी, यह सोच गलत साबित हुई'

Rajasthan News: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने डीडवाना-कुचामन जिले में महिलाओं की भूमिका और उनकी ताकत पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के फैसले को याद करते हुए कहा कि उस समय पुरुषों ने इसका तीव्र विरोध किया था. पुरुष यह सवाल उठाते थे कि महिलाएं घूंघट से बाहर निकल पाएंगी या नहीं, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि ये आशंकाएं पूरी तरह निराधार थीं.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 14, 2026, 02:04 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 02:04 PM IST



Rajasthan News: वसुंधरा राजे ने कहा कि आरक्षण के बाद गांवों की महिलाएं न सिर्फ घूंघट से बाहर आईं, बल्कि उन्होंने जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच जैसे महत्वपूर्ण पदों को बेहद कुशलता और आत्मविश्वास के साथ संभाला. महिलाओं ने अपने काम से यह साबित कर दिया कि वे किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं हैं.

ये बातें राजे ने श्री बांगड़ महिला महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में कही, जहां वे विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थीं. कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि रहे. इस अवसर पर राजे ने देश की प्रगति और महिलाओं की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने बताया कि आजादी के समय महिलाओं की साक्षरता दर महज 9 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है. इसके बावजूद राजनीति में महिलाओं को अभी भी पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है.

महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा. महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा किए गए प्रयास ही उन्हें पुरुषों के बराबर खड़ा कर सकते हैं.

आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता

वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं और युवतियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अगर प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच सकती हैं, तो डीडवाना-कुचामन की बेटियां क्यों नहीं. उन्होंने शिक्षा और साहस को सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक यूनुस खान और राजपाल शेखावत भी मौजूद रहे. राजे के संबोधन को छात्राओं और उपस्थित जनसमूह ने उत्साह के साथ सुना.

राजस्थान में ‘यू-टर्न मंत्री’ बनाम ‘भ्रष्टाचार के अगुवा’, डोटासरा और दिलावर के बीच तीखी बयानबाजी


Jaipur News: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर इस कदर बढ़ गया है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां भी सामने आने लगी हैं. जहां डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 'यू-टर्न मंत्री' करार दिया, वहीं दिलावर ने पलटवार करते हुए डोटासरा को 'भ्रष्टाचार की संस्कृति का अगुवा' बता दिया.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यहां 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' वाली कहावत पूरी तरह सटीक बैठती है. उन्होंने दावा किया कि जब गोविंद सिंह डोटासरा स्वयं शिक्षा मंत्री थे, तब एक वीडियो पूरी तरह सार्वजनिक हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षकों से संवाद कर रहे थे. उस संवाद के दौरान यह सवाल उठा था कि क्या शिक्षा मंत्री तबादलों के लिए पैसे लेते हैं, जिस पर शिक्षकों ने हामी भरी थी. दिलावर ने इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की कार्यशैली और संस्कृति का उदाहरण बताते हुए कहा कि यही उनके संस्कार हैं.

