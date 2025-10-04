राजस्थान में खुलेंगे 50 से अधिक ATS! 8 नए आवेदकों को जारी किए गए पत्र

Jaipur News: राजस्थान में वाहनों की फिटनेस अगले साल से केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स के जरिए ही हो सकेगी. परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स को मान्यता देने के लिए उन्हें प्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है. अब तक 6 आवेदकों को पीआरसी जारी की जा चुकी है. राज्य में जल्द ही 50 से अधिक एटीएस खुल सकेंगे.

राजस्थान में वाहनों की फिटनेस अब तय मानकों के अनुरूप ही होगी. परिवहन विभाग राज्य में नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स यानी एटीएस की स्थापना करने जा रहा है. दरअसल केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2025 से वाहनों की फिटनेस केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से किए जाने के आदेश दिए हैं. इसके बाद से प्रदेश में पहले से संचालित वाहन फिटनेस सेंटर बंद कर दिए गए हैं. हालांकि राज्य में केवल 2 जिलों अजमेर और जयपुर में ही एटीएस खुले हुए थे, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए परिवहन विभाग ने प्रदेशभर के परिवहन कार्यालयों में भी वाहन फिटनेस करने की अनुमति जारी कर दी थी.

पिछले माह अजमेर के किशनगढ़ स्थित एटीएस को भी निलंबित कर दिया गया था.

ऐसे में अब राज्य में वर्तमान में केवल जयपुर स्थित एकमात्र एटीएस ही कार्यशील है. इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने अब शीघ्रता से अधिक से अधिक एटीएस शुरू करने की तैयारी की है. इसके लिए एटीएस लगाने के इच्छुक आवेदकों से 31 जुलाई 2025 तक आवेदन लिए जा चुके हैं. आवेदनों की छंटनी कर परिवहन विभाग अब इन्हें प्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर रहा है. परिवहन सचिव शुचि त्यागी पीआरसी देने का कार्य अक्टूबर माह में पूरा करने के लिए सक्रिय हैं, इसके बाद जल्द ही इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा.



ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स की स्थिति क्या ?

- परिवहन विभाग ने 15 सितंबर तक 38 आवेदकों को पत्र जारी किए

- इन्हें 20-20 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कहा गया

- इनमें से 35 आवेदकों ने राशि जमा की, 3 ने जमा नहीं की राशि

- इनमें से 6 आवेदकों को प्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए

- अग्रवाल फिटनेस सेंटर अजमेर, बालाजी फिटनेस सेंटर भीलवाड़ा,

- जगदंबा फिटनेस सेंटर भरतपुर, राजस्थान व्हीकल फिटनेस सेंटर नोखा

- बालोतरा के लक्ष्मी परिवहन, बाड़मेर के पार्श्वनाथ को भी मिली पीआरसी

- 29 आवेदकों को अभी प्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना बाकी

- अब विभाग ने 8 नए आवेदकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए पत्र दिए



प्रदेश में नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन को लेकर कवायद तेजी से जारी है. दरअसल पूर्व में विभाग की फिजा-2018 नीति के तहत संचालित हो रहे कुछ फिटनेस सेंटर संचालक हाईकोर्ट में चले गए थे. उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा फिटनेस सेंटरों की आईडी ब्लॉक किए जाने के निर्णय का विरोध किया. इस पर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इन सेंटरों की आईडी खोलने के आदेश दिए हैं. साथ ही परिवहन विभाग के आरटीओ-डीटीओ कार्यालयों से हो रही वाहनों की फिटनेस को गलत बताया है.



ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के 54 आवेदन निरस्त

- 20 आवेदन परिवहन विभाग ने जांच के आधार पर किए निरस्त

- इससे पहले सितंबर में भी 34 आवेदनों को किया गया था निरस्त

- दस्तावेज पूर्ति नहीं करने पर एटीएस के आवेदन किए गए निरस्त

- इस तरह 168 में से अब तक 54 आवेदन हो चुके निरस्त.

- वहीं 2 फेज में 46 आवेदकों को डीडी जमा करने के लिए कह चुका विभाग

- कुल 100 आवेदनों की अब तक जांच हो चुकी है पूरी

- बचे हुए 68 आवेदनों की स्क्रूटनी में लगा हुआ है परिवहन विभाग.

