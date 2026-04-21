/नारी शक्ति वंदन बिल बना सियासी हथियार, महिला मुद्दों पर अलका और राखी में जुबानी जंग

Rajasthan Politics: राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल को लेकर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है. महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने BJP और नेताओं पर जमकर आरोप लगाए. वहीं बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने लांबा के बयान पर पलटवार किया.
Rajasthan Politics: राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई. महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लाम्बा ने जयपुर में बीजेपी और नेताओं पर जमकर आरोप लगाए. वहीं बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने लांबा के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर महिलाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया. महिला जनाधार को कम होते हुए देखकर कांग्रेस नेता बौखला गई हैं.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के सदन में गिरने के बाद राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अधिनियम पर बीजेपी की नीयत में खोट बताया. वहीं बीजेपी नेताओं को महिला दुष्कर्म का आरोपी बताया. इसके जवाब में जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.
राखी राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझती है, लेकिन आने वाले समय में महिलाएं वोट की चोट से जवाब देंगी. उन्होंने कहा कि महिला वर्ग में कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं की संख्या बेहद कम दिखाई दे रही है. राखी राठौड़ ने दावा किया कि गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन में सिर्फ 20 से 30 महिलाएं पहुंचीं, जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में भी 70 से ज्यादा महिलाएं नहीं थीं.
उन्होंने कहा कि इसके उलट सोमवार को हुए बीजेपी के जन आक्रोश पैदल मार्च को महिलाओं का व्यापक समर्थन मिला है. डीलिमिटेशन यानी सीमांकन के मुद्दे पर भी राखी राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को आपत्ति थी, तो पहले ही नारी शक्ति वंदन विधेयक का विरोध करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि 2023 में पारित बिल में पहले जनगणना, फिर सीमांकन और उसके बाद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तय है.
राठौड़ ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2010 में कांग्रेस राज्यसभा में बिल पास कराने के बावजूद लोकसभा में उसे पेश नहीं कर पाई, जबकि बीजेपी समर्थन देने को तैयार थी. महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में राजस्थान महिला अपराध और दुष्कर्म के मामलों में आगे था, जबकि मौजूदा सरकार महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है.
राखी राठौड़ ने कहा कि महिलाओं की सम्मान की बात तो कांग्रेस को राजस्थान में आकर नहीं कहनी चाहिए. कांग्रेस राज में राजस्थान महिला दुष्कर्म के मामले में देश में नंबर वन रहा. विधानसभा में इनके नेता ने कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है. जब इनके मंत्रियों के बच्चे, विधायक और मंत्रियों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं. इनमें कुछ तो जेल भी जाकर आ चुके हैं.
एक मंत्री के बच्चे के खिलाफ तो दिल्ली में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज हुई. ऐसे में उनको इस तरह की टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है. बीजेपी सरकार में किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाता और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!