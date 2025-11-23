जयपुर में गुंडागर्दी की हदें पार, BJP विधायक गोपाल शर्मा की मौजूदगी में डॉग लवर युवक की सरेआम पिटाई

Rajasthan News: सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की शिव कॉलोनी के मंदिर परिसर में 9 नवंबर को दिवाली स्नेह मिलन और अन्नकूट कार्यक्रम के दौरान एक युवक की जमकर पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है.
Jaipur News: सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की शिव कॉलोनी के मंदिर परिसर में 9 नवंबर को आयोजित दिवाली स्नेह मिलन और अन्नकूट कार्यक्रम के दौरान एक युवक की जमकर पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है. भाजपा विधायक गोपाल शर्मा की मौजूदगी में उनके कार्यकर्ताओं और कुछ पुलिसकर्मियों ने युवक पर लात-घूँसे और थप्पड़ों की बौछार कर दी. युवक एक डॉग लवर था और वह सिर्फ इतनी शिकायत लेकर आया था कि “आवारा कुत्तों को क्यों उठवाया जा रहा है?” लेकिन इस सामान्य परिवेदना को अपराध मानते हुए उसे बुरी तरह पीटा गया.
वीडियो में साफ दिख रहा है कि काली टी-शर्ट पहने युवक पर दबंग कार्यकर्ता थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर रहे हैं. एक बुजुर्ग विकलांग महिला लाठी टेकते हुए उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमलावर नहीं रुकते. सबसे चौंकाने वाली बात – विधायक गोपाल शर्मा मूकदर्शक बने खड़े रहे और पिटाई रोकने की जरा सी कोशिश तक नहीं की.
वीवीआईपी इलाके में दिन-दहाड़े यह दबंगई सत्ता के मद को उजागर कर रही है. क्या यह जनसेवा है या गुंडागर्दी का नया मॉडल? जनता सवाल उठा रही है – विधायक जी, आपके सामने यह दबंगई कैसे और क्यों हुई? पुलिस ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन वीडियो ने मामले को पूरे शहर में चर्चा का विषय बना दिया है.
