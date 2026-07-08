Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में पहली बार होगा 'विदेश संपर्क' सम्मेलन, प्रवासियों के लिए बड़ा ऐलान!

राजस्थान में पहली बार होगा 'विदेश संपर्क' सम्मेलन, प्रवासियों के लिए बड़ा ऐलान!

राजस्थान में पहली बार 16 जुलाई को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का आयोजन होगा.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 08, 2026, 07:10 PM|Updated: Jul 08, 2026, 07:10 PM
राजस्थान में पहली बार होगा 'विदेश संपर्क' सम्मेलन, प्रवासियों के लिए बड़ा ऐलान!
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में पहली बार 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का आयोजन 16 जुलाई को आरआईसी में आयोजित होगा. इस आयोजन को लेकर आज सचिवालय में मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' की तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने सचिवालय में आयोजित बैठक में आयोजन की रूपरेखा, सेशन प्लान एवं स्पीकर्स, विभागवार दायित्व, अतिथि प्रबंधन, सत्रों के संचालन, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया समन्वय और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

Add Zee News as a Preferred Source

'विदेश संपर्क-स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का उद्देश्य सुरक्षित व वैध प्रवासन के प्रति लोगों और संबंधित हितधारकों को जागरूक करना, फर्जी एजेंटों और अवैध प्रवासन के तरीकों से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी. विदेश मंत्रालय की कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय से संबंधित योजनाओं समेत पहलों की जानकारी उपलब्ध कराना, विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों और श्रमिकों के हितों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना है.

कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ी राज्य सरकार की विभिन्न पहल, निवेश और उद्योग की संभावनाएं, कौशल विकास, पर्यटन संवर्धन और प्रवासी समुदाय के साथ सहभागिता बढ़ाने संबंधी विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.

1. विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था.
2. राजस्थान में 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' पहली बार आयोजित की जा रही है,.
3. तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों के सहयोग से आयोजित किया जा चुका है.


विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 16 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का आयोजन होगा. इसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय की सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास करेंगे.

बैठक में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, उत्प्रवासी सरंक्षक, उद्योग, पर्यटन, कौशल, वन, वित्त, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, कला एवं संस्कृति, सूचना एवं जनसंपर्क, रोजगार एवं उद्यमिता, श्रम, महिला एवं बाल विकास, गृह, बाल अधिकारिता, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर जयपुर, राजस्थान फाउंडेशन समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया. इनके अतिरिक्त जोधपुर,जालोर सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर,पाली तथा चुरू के जिला कलक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan News Live: केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण

2,798 करोड़ की लागत से माउंट आबू और अंबाजी के बीच बनेगा नया रेल कॉरिडोर, सफर होगा आसान

राजस्थान में तबादलों का महाकुंभ! कई विभागों ने जारी की बंपर ट्रांसफर सूची

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

पाकिस्तान से दुबई तक फैला नेटवर्क, रफीक चांद से पूछताछ में मिले अहम सुराग

जयपुर में बेटी ने कर डाली मां की हत्या, बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून मेहरबान, डूंगरपुर-नागौर में झमाझम बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

अब घर बैठे कमाएं लाखों! राजस्थान सरकार की नई Homestay Scheme, जानिए क्या है ये नई योजना

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

Rajasthan Monsoon Update: 8 जुलाई को बाड़मेर-जोधपुर से आगे बढ़ेगा मानसून, बीकानेर में भारी बारिश का अलर्ट

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का एक-एक कोना, इन 29 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

दोस्त के लिए बना था डमी कैंडिडेट, पिछले साल की चालाकी इस बार पड़ गई भारी, AI ने सेकेंडों में पकड़ लिया पूरा खेल!

क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? राठौड़ का बड़ा बयान- OBC रिपोर्ट हमारा नहीं, निर्वाचन आयोग का विषय

धौलपुर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी, पहले पत्थर चले फिर गूंजे गोलियों के धमाके

घर से लापता निकिता बोली- 'मैंने अपनी मर्जी से की शादी', वायरल वीडियो से मामले में नया मोड़

दीपक की मौत के बाद पत्नी ने उठाया था खौफनाक कदम, न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे नर्सिंग कर्मी

राजस्थान में 8 से 10 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Tonk: बूंदी के पूर्व सरपंच पर चोरी का आरोप, गांव वालों ने सरेआम मुंडवा दिया सिर

मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

लूणकरणसर में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

शिक्षक तबादला सूची जारी : 5000 शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग, 10 दिन में ज्वाइनिंग

रामदेवरा जाने वालों पर रहेगी पुलिस की डिजिटल नजर, जानिए क्या हुआ बदलाव

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में भारी भूचाल, जानें आज किस रेट मिलेगा सोना-चांदी

महाकाल दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार, 1 की मौत, कई घायल

गडकरी के दौरे से पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की मरम्मत तेज, एनएचएआई ने शुरू किया पेचवर्क

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में तबादलों का महाकुंभ! कई विभागों ने जारी की बंपर ट्रांसफर सूची

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, अलवर-सीकर समेत 19 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

Dungarpur: युवक ने घर में की आत्महत्या , 7 जुलाई को ही मुंबई से था लौटा

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर फिर हुआ बड़ा हादसा, कार के ऊपर चढ़ा ट्रेलर, 2 की दर्दनाक मौत, 6 घायल

हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया! तेज रफ्तार ट्रेलर ने परिवार को रौंदा, 3 मासूमों और पिता की दर्दनाक मौत

जैसलमेर में आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर, 594 गांव छाया अंधेरा!

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी! राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री ने डराया, जयपुर-सीकर समेत 30 जिलों में भारी अलर्ट

जयपुर में बहुत बड़ा हादसा! ट्रक ने कुचल डाला परिवार, टुकड़ों में बट गए शव, तीन बच्चों की मौत

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट

अब बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे शहर, SBP कॉलेज में शुरू होगा BBA कोर्स

Bundi News: पूर्व सरपंच पर चोरी का आरोप, गांव वालों ने सरेआम मुंडवा दिया सिर

TAGS:
Rajasthan News
Jaipur News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, वेतन वृद्धि और कार्रवाई के विरोध में अड़े कर्मचारी
Ajmer News
2
Gold Silver Price
3
Tonk News
4
Rajasthan project
5
Rajasthan Crime