/राजस्थान में पहली बार होगा 'विदेश संपर्क' सम्मेलन, प्रवासियों के लिए बड़ा ऐलान!

Rajasthan News: राजस्थान में पहली बार 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का आयोजन 16 जुलाई को आरआईसी में आयोजित होगा. इस आयोजन को लेकर आज सचिवालय में मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' की तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने सचिवालय में आयोजित बैठक में आयोजन की रूपरेखा, सेशन प्लान एवं स्पीकर्स, विभागवार दायित्व, अतिथि प्रबंधन, सत्रों के संचालन, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया समन्वय और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

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'विदेश संपर्क-स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का उद्देश्य सुरक्षित व वैध प्रवासन के प्रति लोगों और संबंधित हितधारकों को जागरूक करना, फर्जी एजेंटों और अवैध प्रवासन के तरीकों से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी. विदेश मंत्रालय की कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय से संबंधित योजनाओं समेत पहलों की जानकारी उपलब्ध कराना, विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों और श्रमिकों के हितों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना है.

कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ी राज्य सरकार की विभिन्न पहल, निवेश और उद्योग की संभावनाएं, कौशल विकास, पर्यटन संवर्धन और प्रवासी समुदाय के साथ सहभागिता बढ़ाने संबंधी विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.

1. विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था.

2. राजस्थान में 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' पहली बार आयोजित की जा रही है,.

3. तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों के सहयोग से आयोजित किया जा चुका है.



विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 16 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का आयोजन होगा. इसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय की सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास करेंगे.

बैठक में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, उत्प्रवासी सरंक्षक, उद्योग, पर्यटन, कौशल, वन, वित्त, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, कला एवं संस्कृति, सूचना एवं जनसंपर्क, रोजगार एवं उद्यमिता, श्रम, महिला एवं बाल विकास, गृह, बाल अधिकारिता, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर जयपुर, राजस्थान फाउंडेशन समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया. इनके अतिरिक्त जोधपुर,जालोर सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर,पाली तथा चुरू के जिला कलक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े.