Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Vijay Hazare Trophy: जयपुर में खेलते नज़र आएंगे भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी, जानें कहां दिखाया जाएगा मैच में लग रहे चौके-छक्कों का लाइव

Vijay Hazare Trophy: भारतीय घरेलू क्रिकेट का प्रमुख वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है. इस सीजन की सबसे बड़ी atrakशन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी है. रोहित मुंबई के लिए शुरुआती मैच खेलेंगे, जबकि विराट दिल्ली टीम का हिस्सा होंगे. टूर्नामेंट में कुल 38 टीमें हिस्सा लेंगी और 119 मुकाबले खेले जाएंगे. फाइनल 18 जनवरी 2026 को होगा. सभी मैच सुबह 9 बजे शुरू होंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Dec 23, 2025, 10:22 AM IST | Updated: Dec 23, 2025, 10:22 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में शीतलहर से कांपा जनजीवन, कोहरे और सर्द हवाओं से और भी बढ़ेंगी मुश्किलें!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में शीतलहर से कांपा जनजीवन, कोहरे और सर्द हवाओं से और भी बढ़ेंगी मुश्किलें!

अरावली राजस्थान का वो जुरासिक पार्क, जहां कभी घूमा करते थे डायनासोर!
8 Photos
rajasthan quiz

अरावली राजस्थान का वो जुरासिक पार्क, जहां कभी घूमा करते थे डायनासोर!

राजस्थान में कोहरे से थमी रफ्तार, टोंक से सीकर तक ठिठुरन, विजिबिलिटी हुई शून्य
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में कोहरे से थमी रफ्तार, टोंक से सीकर तक ठिठुरन, विजिबिलिटी हुई शून्य

लोगों की तगड़ी से तगड़ी समस्या की काट हैं राजस्थान के ये हनुमान मंदिर, बजरंगबली तुरंत करते हैं निवारण!
6 Photos
jaipur news

लोगों की तगड़ी से तगड़ी समस्या की काट हैं राजस्थान के ये हनुमान मंदिर, बजरंगबली तुरंत करते हैं निवारण!

Vijay Hazare Trophy: जयपुर में खेलते नज़र आएंगे भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी, जानें कहां दिखाया जाएगा मैच में लग रहे चौके-छक्कों का लाइव

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Live: भारतीय घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है. इस सीजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि टीम इंडिया के सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद घरेलू क्रिकेट में नजर आएंगे. रोहित मुंबई के लिए शुरुआती मैच खेलेंगे, जबकि विराट दिल्ली की टीम को मजबूती देंगे. बीसीसीआई के निर्देश पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जब उपलब्ध होते हैं तो घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, जिससे यह टूर्नामेंट और भी रोमांचक हो गया है. कुल 38 टीमें हिस्सा लेंगी और 119 से ज्यादा मुकाबले खेले जाएंगे. फाइनल 18 जनवरी 2026 को होगा.

टूर्नामेंट का आगाज 24 दिसंबर को होगा. पहले दिन दिल्ली का मुकाबला आंध्र प्रदेश से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा, जहां विराट कोहली की नजरें होंगी. उसी दिन मुंबई की टीम सिक्किम के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उतरेगी, जहां रोहित शर्मा खेलते दिख सकते हैं. सभी मैच सुबह 9 बजे शुरू होंगे और टॉस 8:30 बजे होगा. मैच देश के अलग-अलग न्यूट्रल वेन्यू जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, राजकोट और अलुर में आयोजित किए जाएंगे.

इस बार कई स्टार खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. रोहित शर्मा मुंबई के शुरुआती मैचों में उपलब्ध रहेंगे, जबकि विराट कोहली दिल्ली के लिए कुछ मैच खेलेंगे. इसके अलावा ऋषभ पंत दिल्ली की कप्तानी करेंगे, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी भी अपनी-अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे. युवा खिलाड़ी भी इस मंच पर खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे. घरेलू वनडे क्रिकेट में यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने का बड़ा मौका होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

फैंस के लिए लाइव प्रसारण की अच्छी व्यवस्था है. स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर चुनिंदा मैचों का सीधा प्रसारण होगा, खासकर बड़े टीमों और नॉकआउट मुकाबलों का. स्टार के विभिन्न चैनलों पर मैच दिखाए जाएंगे. वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर चुनिंदा मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. मोबाइल या स्मार्ट टीवी यूजर्स आसानी से मैच देख सकते हैं. हालांकि सभी 119 मैचों का प्रसारण नहीं होगा, लेकिन स्टार खिलाड़ियों वाले मैच जरूर कवर किए जाएंगे.

टूर्नामेंट एलीट और प्लेट ग्रुप में खेला जाएगा. एलीट में 32 टीमें चार ग्रुप में बांटी गई हैं. हर ग्रुप से टॉप-2 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी. प्लेट ग्रुप में प्रमोशन-रेलिगेशन का सिस्टम रहेगा.

ग्रुप डिटेल्स:ग्रुप ए: केरल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा.

ग्रुप बी: विदर्भ, हैदराबाद, बंगाल, बड़ौदा, असम, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर.

ग्रुप सी: छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मुंबई, उत्तराखंड, सिक्किम.

ग्रुप डी: दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, रेलवे, सौराष्ट्र, सर्विसेज (कुछ ग्रुप्स में बदलाव संभव).

यह टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाते हैं. रोहित और विराट की वापसी से फैंस में उत्साह दोगुना हो गया है. क्रिकेट प्रेमी इस घरेलू सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news