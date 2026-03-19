विकसित राजस्थान 2047 का ग्रोथ इंजन बनेगा MSME, जयपुर में संपन्न हुआ शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण

Jaipur News: फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा 7वां राजस्थान एमएसएमई समिट 'एमएसएमई एज द ग्रोथ इंजिन ऑफ विकसित राजस्थान 2047' विषय पर जयपुर में आयोजित हुआ. समिट के उद्घाटन सत्र में राजस्थान विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समिट का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने, वैश्विक बाजारों में उनकी भागीदारी बढ़ाने और नए वित्तीय अवसरों को तलाशने पर विचार-विमर्श किया गया.

मंत्री जोगाराम पटेल ने किया उद्घाटन

राजस्थान के 'विकसित राजस्थान 2047' विजन की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र औद्योगिक विविधीकरण, निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. वर्तमान में राज्य का एमएसएमई इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां नए व्यापार एग्रीमेंट्स, प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव योजनाएं, डिजिटलाइजेशन, क्लस्टर-आधारित विनिर्माण, ग्रीन ट्रांजिशन और वैश्विक वैल्यू चेन में बढ़ती भागीदारी जैसे अवसर उपलब्ध हैं. मंत्री जोगाराम पेटल ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूत करने वाला सेटर है. एमएसएमई सेक्टर ही सबसे रोजगरा देने वाला सेक्टर है. विकसित राजस्थान 2047 विषय पर ही कॉफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की वैश्विक बाजारों में भागीदारी बढाने और नए वित्तीय अवसर तलाशने पर चर्चा की गई.

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उद्घाटन सत्र में संबोधित करते अन्य मुख्य वक्ताओं में जनरल मैनेजर, ज़ोनल हेड और SLBC राजस्थान के संयोजक, बैंक ऑफ बड़ौदा एम अनिल, राजस्थान चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ.केएल जैन, फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के सह-अध्यक्ष और इन्सोलेशन एनर्जी लि. के चेयरमैन मनीष गुप्ता और फिक्की राजस्थान एमएसएमई सब-कमेटी के चेयरमैन और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष एनके जैन शामिल है.



1. राजस्थान एमएसएमई शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण.

2. फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल 'विकसित राजस्थान 2047.

3. विकास इंजन के रूप में एमएसएमई' विषय पर सम्मेलन.

4. समिट का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना.

5. वैश्विक बाजारों में उनकी भागीदारी बढ़ाना

6. नए वित्तीय अवसरों को तलाशने पर विचार-विमर्श किया जा रहा.

एमएसएमई शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने, गुणवत्ता और मानकों के अनुपालन को सुदृढ़ करने, विविध वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को आसान बनाने, उद्योग–शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने और राजस्थान से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ब्रांड विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. समिट के दौरान दो प्लैनरी सेशंस भी आयोजित किए गए. पहला प्लैनरी सेशन 'स्ट्रेंथनिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्सपांडिंग ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ राजस्थान एमएसएमई' विषय पर और दूसरा 'फ्रॉम क्रेडिट टू कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंसिंग द नैक्सट फेज ऑफ एमएसएमई ग्रोथ' विषय पर आयोजित किया गया.

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