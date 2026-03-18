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चैत्र नवरात्रि 2026: जयपुर के पंडित से जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, जानें कितना फलदायी होगा हिंदू नववर्ष

Chaitra Navratri 2026: 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि के साथ विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी, जिसे ‘रौद्र’ संवत्सर कहा जाएगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस वर्ष गुरु राजा और मंगल मंत्री होंगे, जिससे व्यापार, मौसम और वैश्विक परिस्थितियों में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 18, 2026, 02:22 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 02:22 PM IST

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चैत्र नवरात्रि 2026: जयपुर के पंडित से जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, जानें कितना फलदायी होगा हिंदू नववर्ष

Chaitra Navratri 2026: चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि और नवसंवत्सर का शुभारंभ होता है. इस दिन श्रद्धालु मां आदिशक्ति की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं, वहीं देवी मंदिरों और आश्रमों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं. इस बार प्रतिपदा पर सर्वार्थ सिद्धि योग और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का विशेष संयोग रहेगा. नवरात्रि का समापन 26 मार्च को रामनवमी के साथ होगा. सनातन धर्म में चैत्र नवरात्र का महत्व शारदीय नवरात्र के समान ही माना जाता है. इसी दिन से विक्रम संवत 2083 का आरंभ होगा, जिसमें नए साल के राजा गुरु (बृहस्पति) और मंत्री मंगल होंगे.

'ब्रह्मांडीय मंत्रिमंडल' में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के निदेशक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, 19 मार्च 2026 से नव विक्रम संवत्सर 2083 प्रभावी होगा. इस नए संवत्सर में ग्रहों के 'ब्रह्मांडीय मंत्रिमंडल' में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. देवगुरु बृहस्पति को राजा का पद मिलेगा, साथ ही उन्हें वित्त, कृषि और पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी. चंद्रमा को तीन मंत्रालय मिलेंगे, जबकि मंगल को मंत्री पद दिया जाएगा. सूर्य और शुक्र को इस बार कोई विशेष दायित्व नहीं मिलेगा.

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बृहस्पति के राजा बनने से नए व्यापारिक मार्ग खुलने की संभावना

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बृहस्पति के राजा बनने से नए व्यापारिक मार्ग खुलने की संभावना है. समय पर बारिश होने से कृषि उत्पादन अच्छा रहने का अनुमान है, जिससे किसानों को लाभ मिल सकता है. साइबर ठगी के मामलों में नए तरह के ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं.

घट स्थापना के लिए विशेष शुभ माना गया यह समय

चैत्र नवरात्रि घट स्थापना के लिए इस बार कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे. द्विस्वभाव मीन लग्न प्रातः 06:54 से 07:50 तक, मिथुन लग्न प्रातः 11:24 से दोपहर 01:38 तक रहेगा. इसके अलावा शुभ चौघड़िया प्रातः 06:54 से 08:05 तक, जबकि चर-लाभ-अमृत का चौघड़िया प्रातः 08:14 से दोपहर 03:32 तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:59 तक रहेगा, जो घट स्थापना के लिए विशेष शुभ माना गया है.

इस वर्ष विक्रम संवत 2083 को ‘रौद्र’ नाम दिया गया है. हिंदू ज्योतिष में हर संवत्सर का एक विशेष नाम होता है, जो उसके स्वभाव और संभावित प्रभावों को दर्शाता है. ‘रौद्र’ का अर्थ उग्र या तीव्र प्रवृत्ति से जुड़ा माना जाता है, जिसके चलते वर्षभर प्राकृतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, इस संवत्सर की शुरुआत उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, शुक्ल योग और मीन लग्न में होगी. उनके आंकलन के मुताबिक वैश्विक स्तर पर अस्थिरता, मौसम में बड़े बदलाव, और प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप या ज्वालामुखी सक्रियता की संभावनाएं भी बन सकती हैं. वहीं, मध्य एशिया में जारी तनाव का असर दक्षिण एशिया तक देखने को मिल सकता है.

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