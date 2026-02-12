Zee Rajasthan
Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Deepak Goyal
Published: Feb 12, 2026, 09:35 AM IST | Updated: Feb 12, 2026, 09:39 AM IST

राजस्थान बनेगा ग्लोबल टूरिज्म हब! 56 हजार बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से लेकर थार सर्किट तक बड़े ऐलान

Rajasthan Budget Tourism: भजनलाल सरकार ने विकसित राजस्थान @2047 के लिए ₹2000 करोड़ से अधिक का रोडमैप पेश किया है. इसमें 56 हजार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, शेखावाटी की हवेलियों का संरक्षण और थार सांस्कृतिक सर्किट जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो प्रदेश को वैश्विक पर्यटन हब बनाएंगी.

वर्ष 2047 तक राजस्थान को ग्रामीण, वैश्विक, इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य के साथ भजनलाल शर्मा सरकार ने पर्यटन, हैरिटेज संरक्षण और धार्मिक आस्था से जुड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश और विकास का रोडमैप पेश किया है. बजट में साफ किया गया है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान की पहचान केवल किलों और महलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, तीर्थ स्थल और प्राकृतिक धरोहर भी वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से उभरेंगे.

56 हजार बुजुर्ग करेंगे अगले रेल-हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा
प्रदेश मंदिरों के विकास पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जिनमें बारां का फूलदेवरा महादेव, जमवारामगढ़ का नईनाथ धाम, डीग का चांमड माता मंदिर, भरतपुर का कदमखंडी धाम, झालावाड़ के क्यासरा स्थित महादेव मंदिर, झुंझुनूं का कुलोद माता मंदिर, जोधपुर का उष्ट्रवाहिनी माता मंदिर, डीडवाना-कुचामन का घाटेश्वर महादेव, पाली का करूणामूर्ति धाम, ब्यावर का मकरमंडी माताजी और सीकर का पलासिया धाम शामिल हैं. हमारी सांझी सांस्कृतिक धरोहर दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व पर मंदिरों में विशेष सजावट और आरती कार्यक्रमों के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार होगा और नई धर्मशालाओं के निर्माण के लिए बीओटी मॉडल पर नीति लाई जाएगी. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 6 हजार वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ और 50 हजार को एसी ट्रेन से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी.

पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए बनेगा मास्टर प्लान
राज्य सरकार ने बजट में जैसलमेर के तनोट क्षेत्र को धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की है. इसके साथ ही पुष्कर, खाटूश्यामजी, नाथद्वारा, केशोरायपाटन, डीग और चित्तौड़गढ़ जैसे प्रमुख धार्मिक और विरासत शहरों में 30 करोड़ रुपये की लागत से हेरिटेज वॉक-वे बनाए जाएंगे, ताकि पर्यटक इन ऐतिहासिक स्थलों की विरासत को पैदल चलते हुए महसूस कर सकें.

ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण

जयपुर स्थित आमेर किला और पूरे आमेर कस्बे को विश्वस्तरीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यहां डिजिटल म्यूजियम, आधुनिक साइनेंज सिस्टम, बेहतर लाइटिंग और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. वहीं झालावाड़ का गढ़ पैलेस, बाड़मेर का किराडू मंदिर समूह, अजमेर का सरवाड़ किला और टोंक की सुनहरी कोठी को 18 करोड़ रुपये की लागत से संरक्षित और जीर्णोद्धारित किया जाएगा.

महापुरुषों और वीरों की स्मृति को सहेजने के लिए पैनोरमा
प्रदेश के महापुरुषों और वीरों की स्मृति को सहेजने के लिए दौसा के बांदीकुई में संत दुर्बलनाथ जी, सिवाना-बालोतरा में वीर दुर्गादास, सलूम्बर में हाड़ी रानी, नागौर के खरनाल में वीर तेजाजी और अजमेर के एमडीएस विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती के पैनोरमा बनाए जाएंगे. इससे नई पीढ़ी को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने में मदद मिलेगी. वही राजसमंद में अन्नपूर्णा माताजी मंदिर से दयाशाह किला तक रोप-वे और द्वारिकाधीश मंदिर तक एलिवेटेड रिंग रोड व पार्किंग की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा.

जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में शिल्पग्राम का 15 करोड़ रुपये से नवनिर्माण होगा और राजस्थान मंडपम के साथ एक विश्वस्तरीय एग्जीबिशन स्पेस भी बनाया जाएगा. उदयपुर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार के लिए नया भवन बनेगा, जबकि अजमेर के तारागढ़, जैसलमेर के पोकरण और बारावाड़ा क्षेत्र में भड़केश्वर में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा. पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए जैसलमेर के खुड़ी क्षेत्र में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म ज़ोन विकसित किया जाएगा और कुलधरा में पर्यटक सुविधा केन्द्र बनेगा. पुष्कर, खाटूश्यामजी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी और मंडावा के प्रवेश मार्गों को मॉडल रोड के रूप में सजाया-संवारा जाएगा. भरतपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा.

ऐतिहासिक बावड़ियों का संरक्षण

राज्य की ऐतिहासिक बावड़ियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा ताकि प्राचीन जल संरक्षण परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके. शेखावाटी क्षेत्र की विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए झुंझुनूं, चूरू और सीकर की 660 से अधिक हवेलियों का फेसाड सुधार, हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर और सफाई व्यवस्था विकसित की जाएगी. अगले दो वर्षों में इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे और हवेलियों को पर्यटन इकाई के रूप में बदलने वाले मालिकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी. शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे.जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को मिलाकर ‘थार सांस्कृतिक सर्किट’ बनाया जाएगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी. झुंझुनूं में वॉर म्यूजियम बनेगा, ताकि देश की रक्षा में बलिदान देने वाले राजस्थान के वीरों को सम्मान मिल सके.

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम-स्टे संचालकों को ब्याज अनुदान और हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा चयनित गांवों में आधारभूत सुविधाएं विकसित होंगी. प्रदेश की लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए गैर, घूमर, भवाई जैसे लोक नृत्यों पर आधारित संभाग स्तरीय उत्सव होंगे. पर्यटकों की सुरक्षा के लिए टूरिज्म असिस्टेंस फोर्स को मजबूत किया जाएगा और महिला सुरक्षाकर्मी व गाइड नियुक्त किए जाएंगे. राज्य में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सीकर-झुंझुनूं और भरतपुर-डीग क्षेत्र में नए हवाई अड्डों की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और सवाई माधोपुर व बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

