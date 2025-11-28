Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News: गांव-गांव तक पहुंचेगी रोडवेज की ‘आपणी बसें’... 350 नए रूटों पर शुरू हुई बस सेवा

Jaipur News: राजस्थान के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत भरी खबर! राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने गांव-गांव तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 350 नए ग्रामीण रूटों पर बस सेवा शुरू कर दी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 28, 2025, 04:53 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 04:53 PM IST

Trending Photos

बच्चों को मुर्गा बनाकर पीटने वाले प्रिंसिपल पर गिरी गाज… APO कर विभाग ने भेजा वापस!
6 Photos
jhalawar news

बच्चों को मुर्गा बनाकर पीटने वाले प्रिंसिपल पर गिरी गाज… APO कर विभाग ने भेजा वापस!

Rajasthan Voter List: 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने पर भी घबराएं नहीं, सिर्फ इतना करें! ऐसे खोजें अपना नाम
5 Photos
SIR Campaign

Rajasthan Voter List: 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने पर भी घबराएं नहीं, सिर्फ इतना करें! ऐसे खोजें अपना नाम

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से गांव–गांव में लगेगी करोड़ों की बंपर लॉटरी, किसानों में दौड़ी खुशी की लहर!
7 Photos
Rajasthan Government Project

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से गांव–गांव में लगेगी करोड़ों की बंपर लॉटरी, किसानों में दौड़ी खुशी की लहर!

आधार अपडेट में बड़ा बदलाव! जानें क्या हैं राजस्थान में नाम–पता और जन्मतिथि को लेकर UIDAI के नए नियम
7 Photos
jaipur

आधार अपडेट में बड़ा बदलाव! जानें क्या हैं राजस्थान में नाम–पता और जन्मतिथि को लेकर UIDAI के नए नियम

Rajasthan News: गांव-गांव तक पहुंचेगी रोडवेज की ‘आपणी बसें’... 350 नए रूटों पर शुरू हुई बस सेवा

Rajasthan Roadways News: राजस्थान रोडवेज का ग्रामीण बस सेवा का नया मॉडल यात्रियों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक साबित हो रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जाने वाली बसों के लिए अब रोडवेज प्रशासन के पास यात्रियों की मांग बढ़ रही है. इसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन ग्रामीण सेवा में बसें बढ़ाने के लिए जल्द ही नए सिरे से टेंडर करेगा. केसरिया रंग की राजस्थान रोडवेज की मीडियम कैटेगरी की ये बसें यात्रियों को खूब भा रही हैं. हालांकि शुरुआत में अभी काफी कम संख्या में बसें संचालित हो रही हैं. लेकिन इन बसों को रिस्पॉन्स जोरदार मिल रहा है.

ग्रामीण सेवा की इन बसों को 'आपणी बस' राजस्थान रोडवेज नाम से संचालित किया जा रहा है. रोडवेज प्रशासन ने ये बसें निजी कम्पनियों से ली गई हैं. हालांकि ऐसा पहली बार है जब इन निजी अनुबंधित बसों को राजस्थान रोडवेज के बस अड्डों के अंदर से संचालित किया जा रहा है. रोडवेज की अध्यक्षा शुभ्रा सिंह ने 2 दिन पूर्व मुख्य प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि ग्रामीण बस सेवा की बसों के रूट को लेकर रिपोर्ट भेजें. ऐसे में सभी डिपो से नए सिरे से रूट वाइज प्रस्ताव मांगे गए हैं. 4 दिसंबर तक प्रस्ताव मिलने के बाद रोडवेज प्रशासन नए सिरे से करीब 350 रूटों पर बसें चलाने के लिए फिर से टेंडर जारी करेगा. पहले फेज में 25 रूटों पर बस संचालन के लिए निजी कम्पनियों ने समझौता किया था, जिनमें से फिलहाल 7 रूटों पर बसें संचालित हो रही हैं.

अभी कितने रूटों पर चल रही हैं ग्रामीण सेवा बसें

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

- डूंगरपुर से लालपुरा, सरदारशहर से सुजानगढ़ रूट पर बसें संचालित

- जोधपुर से बालेसर वाया पोपावास, जोधपुर से चाबा रूट पर बसें संचालित

- जोधपुर से बालेसर वाया खुडियाला रूट पर बसें संचालित

- जोधपुर से चामू और जोधपुर से चेराई रूट पर बसें संचालित

- 14 से 24 अक्टूबर के बीच इन सभी रूटों पर शुरू हुआ बस संचालन

- 70 से 90 फीसदी तक यात्रीभार मिल रहा इन बसों में

32 सीटर बस, पुश बैक वाली सुविधाजनक सीट

रोडवेज की ये बसें 32 सीटर हैं और सीटों में पुश बैक की सुविधा के साथ यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक हैं. ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए इन बसों का संचालन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 अक्टूबर 2025 को अमर जवान ज्योति से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की थी. चूंकि रोडवेज प्रशासन को निजी बस संचालकों को वायबिलिटी गैप फंड के पेटे राशि का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए रोडवेज पर इन बसों के संचालन को लेकर कोई आर्थिक भार भी नहीं आ रहा है.

ग्रामीण बस सेवा का माॅडल इसलिए हिट

- पहले ग्रामीण सेवा की बसों के लिए रोडवेज प्रशासन करता था भुगतान

- 9 से 13 रुपए प्रति किमी संचालन के लिए किया जाता था भुगतान

- निजी कम्पनी को वायबिलिटी गैप फंड के पेटे यह राशि दी जाती थी

- लेकिन नए मॉडल में निजी कम्पनी रोडवेज प्रशासन को भुगतान करेगी

- बस निजी कम्पनी की, चालक-परिचालक भी निजी कम्पनी के

- लेकिन रोडवेज बस स्टैंड के अंदर से किया जा रहा बसों का संचालन

- निजी बस संचालक रोडवेज को 5 रुपए प्रति किमी का भुगतान करेंगे

- इन बसों में यात्रियों को रोडवेज वाली किराया रियायतें दी जा रही

- महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य रियायती श्रेणियों में किराए में रियायत

- रियायत की राशि का रोडवेज प्रशासन कर रहा निजी कम्पनी को भुगतान

- इस तरह रोडवेज प्रशासन पर नहीं आ रहा बस संचालन का आर्थिक भार

रूट पर भी बसों का एकाधिकार

रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि ग्रामीण सेवा की इन बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा. चूंकि इन रूटों पर निजी बस संचालकों के लिए रूट परमिट का एकाधिकार रखा गया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जल्द ही अधिक रूटों पर बस संचालन की योजना सफल रहेगी. रोडवेज प्रशासन का प्रयास है कि करीब 350 रूटों पर बसें चलाई जाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक यात्रियों को सुविधा मिल सके.

Tags

Trending news