बानसूर में गो-तस्कर सक्रिय, पुलिस गश्त पर उठे सवाल

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ में बानसूर कस्बे के रतनपुरा रोड स्थित नारायणपुर बाईपास मार्ग पर बीती रात गो तस्करों द्वारा कई गोवंशों को पिकअप गाड़ी में भरकर ले जाने का मामला सामने आया है. नगर पालिका क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात कैद हुई है, जिनका कंट्रोल रूम डीएसपी कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
वहीं पास के एक खेत में लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई. स्थानीय निवासियों ने बताया कि करीब दस दिन पूर्व भी रतनपुरा रोड से एक दर्जन से अधिक गोवंश तस्करों द्वारा ले जाए जाने की घटना हुई थी. लगातार घटनाओं से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने पुलिस गस्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पुलिस की गस्त कहां हो रही है, जिससे इस तरह के मामले हो रहे हैं.
वहीं गोरक्षकों का आरोप है कि गो तस्करी की सूचना पुलिस को देने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही. कुछ मामलों में तो गोरक्षकों को ही चेतावनी दी जाती है, जिससे तस्करों के हौंसले बुलंद हैं. बीती रात भी जब स्थानीय व्यक्ति ने घटना की सूचना 100 नंबर पर देने का प्रयास किया, तो कॉल नहीं लगा.
बाद में 112 नंबर पर सूचना दी गई, फिर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और तस्कर गोवंशों को लेकर फरार हो गए. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रतनपुरा रोड पर पहले करीब चार दर्जन से अधिक गोवंश विचरण करते थे, लेकिन अब उनमें से कुछ ही बचे हैं. लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस तत्काल सीसीटीवी फुटेज की जांच करे और गो-तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
