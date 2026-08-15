/शाहपुरा में गंदे पानी से शवयात्रा गुजरने का VIDEO हुआ वायरल, ग्रामीणों ने पानी में उतरकर किया प्रदर्शन

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा स्थित वार्ड संख्या 5 व 6 से गुजर रहे आम रास्ते पर पानी का निकास नहीं होने से जलभराव हो रहा है. जलभराव से स्थानीय वार्ड वासियों और राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है. इस रास्ते पर गंदे पानी से शवयात्रा के गुजरने का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया. बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने पानी के बीच उतरकर विरोध प्रदर्शन किया.

कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने पानी के बीच उतरकर किया विरोध प्रदर्शन

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उन्होंने नगर परिषद प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हैरानी की बात यह है कि विरोध प्रदर्शन की सूचना के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. नगर परिषद के AEN को मौके पर भेजकर इतिश्री कर ली गई. जानकारी के मुताबिक, कस्बे के वार्ड 5 व 6 से होकर गुजर रहे रास्ते से रोजाना बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और ग्रामीणों का आवागमन होता है. इस रास्ते पर नालियां नहीं होने से बरसाती पानी का निकास नहीं हो पाता और सड़क पर ही गंदे पानी का जमाव हो जाता है.

गंदे पानी से होकर गुजरा शवयात्रा

कल सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो जाने के बाद शवयात्रा को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. नाराज ग्रामीणों और कांग्रेसियों ने पानी के बीच बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. उनका कहना था कि वर्षों से यहां जलभराव की समस्या बनी हुई है. जलभराव से सड़क पर गड्ढे बन गए हैं और आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं.

जलभराव से मौसमी बीमारियों के फैलने का अंदेशा

स्कूली बच्चों के अलावा पैदल चलने वाले राहगीरों को काफी परेशानी होती है. साथ ही जलभराव से मौसमी बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी बना रहता है. उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. उन्होंने मौके पर SDM, तहसीलदार व नगर परिषद के आयुक्त को मौके पर बुलाने की मांग की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे.

काफी देर बाद नगर परिषद के AEN ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की. विरोध कर रहे लोगों ने स्थाई समाधान की मांग की. बाद में JCB से अस्थाई तौर पर पानी के निकास की व्यवस्था की गई तथा स्थाई व्यवस्था का आश्वासन दिया गया. इसके बाद मामला शांत हुआ.