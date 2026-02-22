Zee Rajasthan
Vinod Jakhar NSUI: विनोद जाखड़ बने NSUI अध्यक्ष, DU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने ट्वीट पर क्या लिख दिया? पढ़ें

NSUI National President: कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हाल ही में विनोद जाखड़ की नियुक्ति हुई है. इस फैसले के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

National President Vinod Jakhar: राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है. राजस्थान के युवा नेता विनोद जाखड़ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनकी नियुक्ति से जहां जश्न का माहौल है, वहीं संगठन में चयन प्रक्रिया को लेकर हलचल भी बढ़ गई है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उन्हें NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए साक्षात्कार हेतु कोई कॉल नहीं आई. उन्होंने पार्टी के फैसले का सम्मान जताया, लेकिन योग्यता मानदंडों की स्पष्टता पर सवाल उठाए. खत्री ने कहा कि हर मेहनती कार्यकर्ता को निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए. विनोद जाखड़ राजस्थान NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पहली बार राजस्थान से कोई नेता NSUI का राष्ट्रीय प्रमुख बना है. यह नियुक्ति छात्र संगठन में नई ऊर्जा लाने की उम्मीद जगाती है, जबकि रौनक का संदेश आंतरिक चर्चा को हवा दे रहा है.


रौनक खत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "नमस्कार. मैं रौनक खत्री. पिछले कुछ दिनों से मेरा नाम NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चल रहे साक्षात्कारों से अनावश्यक रूप से जोड़ा जा रहा है. मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मुझे साक्षात्कार के लिए कोई कॉल नहीं आया. हाँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा था. लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि मैं इस प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं हूँ, तो मैं उनके निर्णय का पूर्ण सम्मान करता हूँ. मुझे संगठन से कोई शिकायत या खेद नहीं है."

उन्होंने आगे कहा कि संगठन के योग्यता मानदंड स्पष्ट नहीं हैं और हर मेहनती कार्यकर्ता को निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए. रौनक ने अपने DUSU अध्यक्ष कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि सात साल बाद NSUI की मजबूत वापसी हुई थी. उन्होंने 11 राज्यों में दौरा कर छात्र मुद्दों को उठाया और जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत किया. वे बोले, "आज भी अगर पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देती है, तो मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा. मेरी वफादारी विचारधारा और छात्रों के प्रति है."

विनोद जाखड़ की नियुक्ति पर कई NSUI कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है. राजस्थान से आने वाले जाखड़ को युवा, ऊर्जावान और संघर्षशील नेता माना जाता है. उनकी नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों में रौनक खत्री, निर्मल चौधरी जैसे नाम चर्चा में थे. कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि रौनक को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, जिस पर तंज कसे जा रहे हैं. कई यूजर्स ने पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रौनक की आलोचना की, जैसे UGC गाइडलाइंस विरोध या आरक्षण संबंधी मुद्दों पर उनकी कथित भूमिका.

रौनक खत्री DUSU 2024-25 के अध्यक्ष रहे हैं और छात्र आंदोलनों में सक्रिय दिखे हैं. उनका यह ट्वीट पार्टी में आंतरिक चर्चा और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है. NSUI में यह बदलाव छात्र संगठन को नई दिशा देने की कोशिश माना जा रहा है.

विनोद जाखड़ की नियुक्ति से NSUI के भविष्य को लेकर उत्साह है, जबकि रौनक का संदेश छात्र कार्यकर्ताओं के बीच समर्पण और वफादारी की मिसाल पेश कर रहा है. सोशल मीडिया पर यह ट्वीट हजारों लाइक्स, रीपोस्ट और कमेंट्स के साथ वायरल हो चुका है, जो NSUI के आंतरिक गतिशीलता को दर्शाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


