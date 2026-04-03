जयपुर RTO प्रथम कार्यालय में बड़ा खेल, नई सीरीज जारी होने से पहले ही बांटे गए नंबर

Jaipur RTO VIP Number Scam: जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय में 7 सीटर वाहनों के लिए हाल ही में खोली गई वाहन पंजीयन की नई सीरीज चर्चा में है. परिवहन विभाग ने पिछले दिनों नई सीरीज RJ14UV में वाहनों का पंजीयन करना शुरू किया है. आमतौर पर कोई भी नई सीरीज खोलने से पहले परिवहन विभाग द्वारा समाचार पत्रों में या विभागीय पोर्टल पर सूचना प्रकाशित की जाती है. इस सीरीज के खोलने की आम सूचना 31 मार्च को प्रकाशित की गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि परिवहन विभाग ने इस सीरीज में नम्बर आवंटित करने के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 27 मार्च से ही शुरू कर दी थी.

27 से 29 मार्च तक एक दर्जन से अधिक आवेदनों पर बगैर किसी ऑक्शन प्रक्रिया के ही नंबर आवंटित कर दिए गए. इस सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण 0001 नंबर को केवल बेस प्राइस पर बिना बिडिंग प्रक्रिया के ही आवंटित कर दिया गया. इसके साथ-साथ एक दर्जन अन्य नंबरों का भी आवंटन बगैर बिडिंग प्रक्रिया के ही कर दिया गया. सालभर पहले जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय में ही 7 डिजिट नंबरों की सीरीज का घोटाला भी उजागर हुआ था.

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आधी रात में लगाई गई थी 0001 नम्बर आवंटन के लिए फाइल

जयपुर RTO प्रथम में वीआईपी नम्बरों का घोटाला. बिना बिडिंग प्रक्रिया के 13 नम्बर आवंटित किए गए. RJ14UV0001 के लिए 27 मार्च रात 12:02 बजे आवेदन हुआ. इसी सीरीज के 12 अन्य नम्बरों के लिए भी 27 से 29 मार्च तक आवेदन लिए. 30 मार्च को इन सभी आवेदकों को नम्बर अलॉट हो गए. एक भी नम्बर पर बिडिंग की प्रक्रिया नहीं हुई. वीआईपी नम्बर 0001 को 7 लाख 7 हजार रुपए में आवंटित किया गया. जबकि इससे पहले 0001 नम्बर 31 लाख तक में बिकता रहा है.

सीरीज के नम्बर 0014, 0171, 0300, 0621, 1004, 1122, 2020, 2414, 2828, 5858, 8001, 8100 भी बगैर बिडिंग आवंटित किए गए. ज्यादातर नम्बरों के लिए बेस प्राइस के 44 हजार रुपए ही लिए गए. परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी नई नंबर सीरीज को जारी करने से पहले उसका सार्वजनिक नोटिस देना आवश्यक होता है, ताकि इच्छुक लोग बोली प्रक्रिया में भाग ले सकें. जिससे कि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रही. प्रतिस्पर्धा होने की वजह से विभाग को राजस्व भी प्राप्त हो सके.

आरटीओ में नई सीरीज खुलने पर वीआईपी नंबर लेने की कतार रहती है. एक से अधिक आवेदन आने पर ऑक्शन किया जाता है. RJ14UV0001 बेस प्राइस 7 लाख 7 हजार रुपए में आवंटित हुआ. जबकि इससे पहले वर्ष 2018 में RJ45CG0001 नंबर 16 लाख में बिका. वर्ष 2025 में RJ60CM0001 नंबर 31 लाख में बिका. जब 0001 नंबर का बेस प्राइस मात्र 1 लाख रुपए होता था. तब भी 5-5 लाख रुपए तक में 0001 नम्बर बिके हैं.

इस पूरे मामले में डीटीओ रमेश मीना ने कहा कि सीरीज की सूचना प्रकाशित करने का कार्य उनका नहीं है. यह कार्य एडमिन को करना होता है. इसलिए देरी से सूचना प्रकाशन के लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं. आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने करीब 7 साल पहले वीआईपी नंबरों की बेस प्राइस में बढ़ोतरी की थी. तब हर साल करीब 2 करोड़ रुपए का राजस्व वीआईपी नंबरों से प्राप्त होता था. बेस प्राइस बढ़ने की वजह से यह राजस्व अब बढ़कर करीब 20 करोड़ रुपए हो गया हैं, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से वीआईपी नंबर बिना ऑक्शन के आवंटित किए जा रहे हैं. इस वजह से विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है.

