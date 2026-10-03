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विश्वेंद्र सिंह की नाराजगी का ‘राज’ खुला, निकाय चुनाव सिर्फ बहाना या असली वजह? टिकट से शुरू हुई लड़ाई डोटासरा तक कैसे पहुंची

Vishvendra Singh: राजस्थान कांग्रेस की अनुशासन समिति ने वरिष्ठ नेता विश्वेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है. समिति अध्यक्ष उदयलाल आंजना के मुताबिक, विश्वेंद्र सिंह के हालिया बयानों और दो जिला कांग्रेस अध्यक्षों की रिपोर्ट को देखते हुए यह कदम उठाया गया. इस विवाद की शुरुआत भरतपुर-डीग में निकाय चुनाव के टिकट वितरण को लेकर विश्वेंद्र सिंह की नाराजगी से हुई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Oct 03, 2026, 12:01 PM IST | Updated:Oct 03, 2026, 12:01 PM IST
विश्वेंद्र सिंह की नाराजगी का ‘राज’ खुला, निकाय चुनाव सिर्फ बहाना या असली वजह? टिकट से शुरू हुई लड़ाई डोटासरा तक कैसे पहुंची
Image Credit: Vishvendra Singh

Govind Singh Dotasra: राजस्थान कांग्रेस में वरिष्ठ नेता विश्वेंद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच चल रहा विवाद अब पार्टी की अनुशासन समिति तक पहुंच गया है. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने विश्वेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने बताया कि सिंह को सात दिन में नोटिस का जवाब देना होगा. उन्होंने कहा कि विश्वेंद्र सिंह पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन पिछले दिनों सामने आए उनके बयानों और दो जिला कांग्रेस अध्यक्षों की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है.

सात से आठ बिंदुओं पर मांगा गया जवाब

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अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना के मुताबिक, नोटिस में सात से आठ बिंदु शामिल हैं. इनमें विश्वेंद्र सिंह के हालिया सार्वजनिक बयानों और संगठन से जुड़े मामलों को आधार बनाया गया है. आंजना ने कहा कि पार्टी को संगठित रखने और जनता के बीच गलत संदेश नहीं जाने देने के उद्देश्य से नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वेंद्र सिंह का जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर कोई निर्णय या जानकारी दी जा सकेगी. यानी फिलहाल कांग्रेस ने अपना पक्ष रखने का मौका सिंह को दिया है और आगे की कार्रवाई उनके जवाब पर निर्भर करेगी.

भरतपुर-डीग के टिकट से शुरू हुई नाराजगी

विश्वेंद्र सिंह की नाराजगी की सबसे प्रमुख वजह भरतपुर-डीग में निकाय चुनाव के टिकट वितरण को लेकर सामने आई. सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव में पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर कुछ पसंदीदा लोगों को टिकट दिए गए. खास तौर पर डीग के चुनाव परिणामों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए. सिंह के मुताबिक, डीग के 40 वार्डों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा. उनका कहना था कि चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद टिकट वितरण और संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं से जवाब मांगा जाना चाहिए था. उनकी शिकायत यह भी रही कि हार के बाद जिम्मेदारी तय करने के बजाय संबंधित नेताओं का बचाव किया गया. यहीं से मामला सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहा और स्थानीय संगठन की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे.

स्थानीय संगठन पर पकड़ को लेकर भी टकराव

भरतपुर-डीग की राजनीति में विश्वेंद्र सिंह लंबे समय से प्रभाव रखने वाले नेता रहे हैं. ऐसे में विवाद का दूसरा पहलू स्थानीय कांग्रेस संगठन से जुड़ा दिखाई देता है. सिंह ने भरतपुर और डीग के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए. कांग्रेस की ओर से जारी नोटिस में भी जिला अध्यक्षों के खिलाफ सिंह की टिप्पणियों को शामिल किया गया है. इससे विवाद का दायरा और बढ़ गया. मामला इस सवाल तक पहुंच गया कि भरतपुर-डीग में कांग्रेस संगठन की रणनीति और संचालन को लेकर स्थानीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच तालमेल कैसे रहेगा.

डोटासरा तक पहुंची बात

इसके बाद विश्वेंद्र सिंह और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच सीधा राजनीतिक टकराव सामने आया. सिंह ने सार्वजनिक रूप से डोटासरा के इस्तीफे की मांग तक कर दी. उन्होंने स्थानीय नेताओं को संरक्षण दिए जाने के आरोप भी लगाए और कहा कि मौजूदा नेतृत्व के रहते क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को मजबूत करना मुश्किल होगा. डोटासरा ने सिंह के आरोपों को खारिज किया और विवाद को बीजेपी के कथित ‘टूलकिट’ से जोड़कर देखा. इसके बाद सिंह की ओर से डोटासरा के परिवार से जुड़े भर्ती मामलों और REET को लेकर भी आरोप लगाए गए तथा जांच की मांग की गई. इन आरोपों को डोटासरा और कांग्रेस की ओर से स्वीकार नहीं किया गया है.

नोटिस के बाद राजनीतिक भविष्य पर संकेत

अनुशासन समिति के नोटिस के बाद विश्वेंद्र सिंह का रुख भी चर्चा में रहा. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है और वह अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्वतंत्र हैं. इसके बाद उनके इस्तीफे को लेकर भी चर्चा शुरू हुई. हालांकि, बाद में सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने तत्काल औपचारिक इस्तीफा नहीं दिया था. उनके बयान को राजनीतिक भविष्य को लेकर संकेत के तौर पर देखा गया. ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आगे वह पार्टी के भीतर ही अपनी भूमिका जारी रखेंगे या कोई दूसरा राजनीतिक कदम उठाएंगे.

अब जवाब और अगली कार्रवाई पर नजर

फिलहाल कांग्रेस ने विश्वेंद्र सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया है. उनके जवाब के बाद अनुशासन समिति आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी. दूसरी ओर, सिंह के सार्वजनिक बयानों ने इस विवाद को स्थानीय निकाय चुनाव के टिकट वितरण से आगे बढ़ाकर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके संबंधों तक पहुंचा दिया है. इस पूरे घटनाक्रम में भरतपुर-डीग का संगठन, निकाय चुनाव में टिकट वितरण, जिला अध्यक्षों की भूमिका और प्रदेश नेतृत्व के साथ मतभेद प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं. विश्वेंद्र सिंह का अगला कदम इस विवाद की आगे की दिशा तय करेगा. फिलहाल किसी दूसरे दल में जाने या किसी नए राजनीतिक कदम को लेकर लगाई जा रही अटकलों को तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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