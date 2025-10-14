Zee Rajasthan
अमितोष पारीक को दुबई से आया धमकी भरा फोन, आरोपी ने बोला- मुझे तेरी गर्दन चाहिए

Rajasthan News: विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक को 'सर तन से जुदा' करने की धमकी दी गई है. पारीक को दुबई से धमकी भरा फोन किया गया. आरोपी ने फोन पर पारीक से कहा कि मुझे तेरी गर्दन चाहिए.

Published: Oct 14, 2025, 09:01 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 09:01 PM IST

Rajasthan News: विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक को 'सर तन से जुदा' करने की धमकी दी गई है. पारीक को दुबई से धमकी भरा फोन किया गया. आरोपी ने फोन पर पारीक से कहा कि मुझे तेरी गर्दन चाहिए. इसके बाद पारीक की ओर से शहर के गांधी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक के पास 13 अक्टूबर को धमकी भरा कॉल आया. पारीक के पास कॉल उस वक्त आया जब वो कार ड्राइव कर रहे थे. अनजान नंबर से आया यह फोन दुबई के नंबरों से आया था. फोन करने वाले ने पारीक से कहा कि क्या बकवास करता है. पारीक ने जवाब दिया बोल भाई क्या चाहिए. इस पर फोन करने वाले ने कहा कि मुझे तेरी गर्दन चाहिए.

प्रवक्ता पारीक ने कहा कि मेरे बारे में जानता है कि मैं कौन हूं. इस पर फोनकर्ता ने कहा कि तू कोई भी हो जानने की जरूरत नहीं है. मंत्री भी है तो जानने की जरूरत नहीं है. पारीक ने कहा कि जानता नहीं है तो फोन क्यों कर रहा है. आरोपी ने कहा कि हमारे बारे में मीडिया में बात क्यों करता है. पारीक ने कहा कि तेरे को क्या मतलब. आरोपी ने कहा कि तेरे साथ कांड होगा तब पता पड़ेगा. इसके बाद आरोपी ने गालियां बकी. पारीक ने कहा कि औकात में रह.

अमितोष पारीक को पहले भी असामाजिक तत्वों से धमकियां मिल चुकी हैं. आरोपियों ने फोन या सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी दे चुके हैं. सरकार ने उनकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात किया था. कल एक बार फिर पारीक को दुबई के नंबरों से फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है.

अमितोष पारीक विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. इससे पहले वो विहिप के प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं. पारीक विहिप प्रवक्ता होने के नाते विभिन्न टीवी चैनल्स की डिबेट शामिल हो रहे हैं. इस दौरान वो हिंदुत्व का पक्ष लेते नजर आते हैं. फोन करने वाले आरोपी ने भी धमकी में इसी बात का जिक्र किया है.

धमकी मिलने के बाद विहिप प्रवक्ता अमितोष पारीक ने तुरंत पुलिस अधिकारियों से बात की और गांधी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने टेररिस्ट एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अमितोष पारीक का कहना है कि असमाजिक तत्वों ने धमकी दी है. मैं मीडिया के माध्यम से हिंदुत्व की बात करता हूं. पहले भी लगातार अलग-अलग नंबरों से कॉल आए हैं. प्रशासन को सूचना दी गई.

एफआईआर भी दर्ज करा दी है, पुलिस जांच कर रही है. पारीक ने कहा कि विहिप का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हर हिंदू की आवाज विश्व और देशभर में पहुंचाना मेरा काम है. ऐसी धमकी देने वालों की मानसिकता सर तन से जुदा वाली है. मैं बिना किसी डर के पहले की भांति टीवी डिबेट के साथ ही अन्य मंचों पर हिंदुत्व की आवाज उठाता रहूंगा.

