प्रशिक्षकों के बिना ठप होता राजस्थान में स्किल इंडिया मिशन

Jaipur News : प्रदेश के करीब 2270 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित है, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में प्रशिक्षको पद रिक्त है, केवल जयपुर जिले में ही करीब 130 विद्यालयों में पिछले दो शैक्षणिक सत्रों से व्यावसायिक प्रशिक्षक नहीं लगाए गए है. सरकार हर वर्ष इस योजना के लिए बजट आवंटित करती है, फिर भी प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता से विद्यार्थी कौशल आधारित शिक्षा के लाभ से वंचित रह रहे है.

जहां प्रशिक्षक कार्यरत है, वहां भी हालात अच्छे नहीं है. कई प्रशिक्षकों का 3 माह से लेकर 11 माह तक का वेतन बकाया है. वेतन नहीं मिलने और नौकरी की अस्थिरता से प्रशिक्षकों में भविष्य को लेकर गहरी चिंता है. कई जिलों में प्रशिक्षक आर्थिक तंगी के कारण नौकरी छोड़ने पर विवश हो रहे है.

वही व्यावसायिक शिक्षा में वर्तमान में बनी हुई परिस्थितियों को लेकर शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल का कहना है कि हमने वर्तमान में कार्यरत व्यवसायिक शिक्षकों के कार्यकाल को दिसंबर तक बढ़ोतरी कर दिया है वह आगामी समय में और भी नए शिक्षक भर्ती करेंगे पूर्व में जो भर्ती प्रक्रिया में कंपनियों की अनियमितताएं थीं जिसके चलते उसे भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया गया, उसमें व्यवसायिक शिक्षकों की कोई गलती नहीं है कंपनी उनकी प्रोसीजर में कमियां पाई गई थी.

व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार ने कहा कि आत्मनिर्भरता का सपना अधूरा नजर आ रहा है,, कहा कि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन प्रशिक्षकों के अभाव में यह मिशन अपने मूल लक्ष्य से भटकता जा रहा है. यदि समय रहते सुधार नहीं किया,,,गया तो इसका असर हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ सकता है.

व्यवसायिक शिक्षकों का कहना है कि अद्वार्षिक परीक्षा सर पर है और पिछले 6 से माह में बच्चों ने पढ़ाई नहीं की करीब 5000 शिक्षक लगाने के विभाग ने जो आदेश जारी किए थे उन्हें विड्रोल कर लेने के बाद नए आदेश भी जारी नहीं हुए और जो शिक्षक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उन्हें भी समय वेतन नहीं मिल रहा इसके चलते वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा के सुपरविजन की बहुत आवश्यकता है.

व्यावसायिक शिक्षा के वर्तमान हालातो में शिक्षकों व बच्चों दोनों का भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा. ऐसे मे व्यावसायिक शिक्षाको ने सरकार से आग्रह किया है कि व्यावसायिक शिक्षा के इस मिशन को बचाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं. शिक्षकों की कमी और वेतन भुगतान में देरी से स्कूल स्तर पर प्रशिक्षण ठप पड़ गया है. अगर स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो यह मिशन सिर्फ कागजों में सीमित होकर रह जाएगा.