आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा या नहीं... अब ये कन्फ्यूजन हुआ दूर, कुछ ही सेकेंड में घर बैठे करें चेक

Rajasthan SIR form Status: राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान फॉर्म जमा करने के बाद उसकी स्थिति जानने को लेकर लोग अक्सर उलझन में रहते हैं. कई मतदाता BLO पर निर्भर रहते हैं और समय निकल जाने पर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाता.

अब प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि मतदाता खुद घर बैठे ऑनलाइन अपने फॉर्म की स्थिति जांचें, ताकि कोई गलती समय रहते सुधार की जा सके. निर्वाचन आयोग ने voters.eci.gov.in/enumeration-form-new पर एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई है, जहां मतदाता आसानी से देख सकते हैं कि उनका फॉर्म बीएलओ द्वारा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है.

स्टेप-बाय-स्टेप करें चेक

सबसे पहले voters.eci.gov.in/enumeration-form-new वेबसाइट पर जाएं. उसके बाद राज्य चुनें. इसके बाद अपना मतदाता पहचान संख्या (EPIC Number) दर्ज करें. इसके बाद विवरण सबमिट कर दें. यदि फॉर्म अपलोड हो चुका है, तो सफलतापूर्वक जमा हुआ स्क्रीन पर दिख जाएगा

यह सुविधा उन लोगों के लिए भी लागू है जिन्होंने फॉर्म खुद ऑनलाइन सबमिट किया है. इससे बीएलओ पर निर्भरता कम हो जाती है और पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनती है.

निर्वाचन विभाग ने कहा है कि फॉर्म स्टेटस देखना बेहद आसान है और इसमें 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते. साथ ही बीएलओ को निर्देश है कि हर दिन प्राप्त सभी फॉर्म समय पर ऑनलाइन डालें. फोन आने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराएं. किसी भी त्रुटि पर तुरंत सुधार करें.

प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि अपने फॉर्म की स्थिति अवश्य जांचें, ताकि आने वाले चुनाव में कोई भी नाम मतदाता सूची से बाहर न रह जाए.

ऐसे भरें ऑनलाइन SIR फॉर्म

सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाएं, Voter Services पर क्लिक करें, फिर मोबाइल नंबर डालें और OTP भरें अब अकाउंट लॉगिन हो जाएगा. अब अपना विधानसभा क्षेत्र चुनें. अब अपनी जानकारी नाम, जन्मतिथि, पता अन्य आवश्यक विवरण भरें. जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म सबमिट करें और रेफरेंस नंबर नोट कर लें. फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक Reference Number मिलेगा. इसी नंबर की मदद से आप आगे फॉर्म की स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं.