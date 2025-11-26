Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा या नहीं... अब ये कन्फ्यूजन हुआ दूर, कुछ ही सेकेंड में घर बैठे करें चेक

Rajasthan SIR form Status: मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान फॉर्म जमा करने के बाद मतदाता उसकी स्थिति जानने को लेकर अक्सर उलझन में रहते हैं. इसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने एक ऑनलाइन वेबसाइट जारी की प्रक्रिया शुरू की है. जिससे मतदाता आसानी से अपने SIR फॉर्म की अपडेट जान सकते हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 26, 2025, 02:33 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 02:33 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन इलाकों में 27-28 नवंबर को ठंडी हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़े मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान के इन इलाकों में 27-28 नवंबर को ठंडी हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़े मौसम का ताजा अपडेट

क्या आप जानते हैं राजस्थान में डेंजर गांव कौन सा है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में डेंजर गांव कौन सा है?

राजस्थान की ये बकरी सूखे में भी आराम से रह सकती हैं जिंदा! जाने कितना देती है दूध
7 Photos
sirohi news

राजस्थान की ये बकरी सूखे में भी आराम से रह सकती हैं जिंदा! जाने कितना देती है दूध

ईंटों की दीवारें, चूल्हा, नालियां...झुंझुनूं में खुदाई के दौरान मिले 4,000 साल पुराने अवशेष
5 Photos
Jhunjhunu News

ईंटों की दीवारें, चूल्हा, नालियां...झुंझुनूं में खुदाई के दौरान मिले 4,000 साल पुराने अवशेष

आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा या नहीं... अब ये कन्फ्यूजन हुआ दूर, कुछ ही सेकेंड में घर बैठे करें चेक

Rajasthan SIR form Status: राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान फॉर्म जमा करने के बाद उसकी स्थिति जानने को लेकर लोग अक्सर उलझन में रहते हैं. कई मतदाता BLO पर निर्भर रहते हैं और समय निकल जाने पर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाता.

अब प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि मतदाता खुद घर बैठे ऑनलाइन अपने फॉर्म की स्थिति जांचें, ताकि कोई गलती समय रहते सुधार की जा सके. निर्वाचन आयोग ने voters.eci.gov.in/enumeration-form-new पर एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई है, जहां मतदाता आसानी से देख सकते हैं कि उनका फॉर्म बीएलओ द्वारा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है.

स्टेप-बाय-स्टेप करें चेक

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सबसे पहले voters.eci.gov.in/enumeration-form-new वेबसाइट पर जाएं. उसके बाद राज्य चुनें. इसके बाद अपना मतदाता पहचान संख्या (EPIC Number) दर्ज करें. इसके बाद विवरण सबमिट कर दें. यदि फॉर्म अपलोड हो चुका है, तो सफलतापूर्वक जमा हुआ स्क्रीन पर दिख जाएगा

यह सुविधा उन लोगों के लिए भी लागू है जिन्होंने फॉर्म खुद ऑनलाइन सबमिट किया है. इससे बीएलओ पर निर्भरता कम हो जाती है और पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनती है.

निर्वाचन विभाग ने कहा है कि फॉर्म स्टेटस देखना बेहद आसान है और इसमें 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते. साथ ही बीएलओ को निर्देश है कि हर दिन प्राप्त सभी फॉर्म समय पर ऑनलाइन डालें. फोन आने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराएं. किसी भी त्रुटि पर तुरंत सुधार करें.

प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि अपने फॉर्म की स्थिति अवश्य जांचें, ताकि आने वाले चुनाव में कोई भी नाम मतदाता सूची से बाहर न रह जाए.

ऐसे भरें ऑनलाइन SIR फॉर्म

सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाएं, Voter Services पर क्लिक करें, फिर मोबाइल नंबर डालें और OTP भरें अब अकाउंट लॉगिन हो जाएगा. अब अपना विधानसभा क्षेत्र चुनें. अब अपनी जानकारी नाम, जन्मतिथि, पता अन्य आवश्यक विवरण भरें. जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म सबमिट करें और रेफरेंस नंबर नोट कर लें. फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक Reference Number मिलेगा. इसी नंबर की मदद से आप आगे फॉर्म की स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news