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27 साल से फरार इनामी आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार, ANTF की बड़ी कार्रवाई

Jaipur News: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने “ऑपरेशन खर-दूषण” के तहत 27 सालों से फरार चल रहे तीन जिलों के इनामी आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया. आरोपी पिछले 27 साल से फरार था.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 13, 2026, 07:11 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 07:11 PM IST

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27 साल से फरार इनामी आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार, ANTF की बड़ी कार्रवाई

Jaipur News: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने “ऑपरेशन खर-दूषण” के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 27 वर्षों से फरार चल रहे तीन जिलों के इनामी आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 26 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से अपनी पहचान बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था.

आईजी ANTF विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मनोज उर्फ कुमार मूल रूप से बाड़मेर का निवासी है, जो पिछले 27 साल से फरार था. उसके खिलाफ बाड़मेर, बालोतरा और जालोर जिलों में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं. आरोपी ने 1994 में फाइनेंस कंपनी खोलकर लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच दिया और सैकड़ों लोगों से ठगी कर फरार हो गया था.

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जांच में सामने आया कि आरोपी फरारी के दौरान जयपुर और दिल्ली में छिपता रहा और बाद में अहमदाबाद जाकर बस गया, जहां उसने अपनी पहचान बदलकर “कुमार ब्रदर्स” के नाम से प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार शुरू कर दिया. यहां तक कि उसने अपने रिश्तेदारों से भी संपर्क तोड़ लिया ताकि पहचान उजागर न हो सके.

ANTF को सूचना मिली थी कि गुजरात से अवैध गतिविधियों के लिए कच्चा माल भेजा जा रहा है, जिसकी जांच के दौरान यह आरोपी रडार पर आया. टीम ने अहमदाबाद में ग्राहक बनकर प्रिंटिंग प्रेस पहुंचकर चालाकी से आरोपी की पहचान की और उसे दबोच लिया.

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भी माना कि उसने ऐसी कार्रवाई केवल फिल्मों में देखी थी, असल में पहली बार अनुभव हुआ. पुलिस के अनुसार, आरोपी और उसका भाई मिलकर इस ठगी नेटवर्क को चलाते थे, हालांकि उसके भाई की वर्ष 2021 में मृत्यु हो चुकी है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य मामलों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है.

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