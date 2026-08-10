/कांग्रेस की "हिसाब मांगो रैली" में खूब चला वाटर कैनन, डोटासरा-जूली मौजूद

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Rajasthan Congress Hisab Mango Rally: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मौजूदगी में निकाय चुनाव से पहेल कांग्रेस की "हिसाब मांगो रैली" टोंक रोड स्थित नगर निगम मुख्य गेट के बाहर पहुंची. जहां पर रैली को रोकने के लिए तीन बर वॉटर कैनन चल चुकी है. जयपुर पुलिस का कहना है कि रैली की प्रशासनिक अनुमति नहीं है. जिसके कारण नियम अनुसार बल पूर्वक लोगों को मौके से हटाया जाएगा. हालांकि पुलिस ने रैली को नेहरू प्लेस से निगम तक आने दिया.
#Jaipur : जयपुर शहर जिला कांग्रेस की हिसाब मांगो रैली, झोटवाड़ा क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर JDA कूच, दोनों प्रदर्शन को लेकर कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन, प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट @INCRajasthan #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee pic.twitter.com/VyqTQWTgC3— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) August 10, 2026
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