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कांग्रेस की "हिसाब मांगो रैली" में खूब चला वाटर कैनन, डोटासरा-जूली मौजूद

Rajasthan Congress Hisab Mango Rally: जयपुर में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की "हिसाब मांगो रैली" प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में नगर निगम मुख्यालय पहुंची. पुलिस ने रैली को रोकने के लिए तीन बार वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published:Aug 10, 2026, 12:56 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 12:56 PM IST
कांग्रेस की "हिसाब मांगो रैली" में खूब चला वाटर कैनन, डोटासरा-जूली मौजूद
Image Credit: Congress Hisab Mango Rally

Rajasthan Congress Hisab Mango Rally: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मौजूदगी में निकाय चुनाव से पहेल कांग्रेस की "हिसाब मांगो रैली" टोंक रोड स्थित नगर निगम मुख्य गेट के बाहर पहुंची. जहां पर रैली को रोकने के लिए तीन बर वॉटर कैनन चल चुकी है. जयपुर पुलिस का कहना है कि रैली की प्रशासनिक अनुमति नहीं है. जिसके कारण नियम अनुसार बल पूर्वक लोगों को मौके से हटाया जाएगा. हालांकि पुलिस ने रैली को नेहरू प्लेस से निगम तक आने दिया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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