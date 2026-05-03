/पांचना बांध से जल्द छोडा जाएगा पानी, हाईकोर्ट की निर्देश के बाद जलसंसाधन विभाग ने 6 इंजीनियर्स की ड्यूटी लगाई

Jaipur News: पांचना बांध से जल्द ही नहरों में पानी छोड़ा जाएगा. राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जल संसाधन विभाग ने इस कार्य को तेज कर दिया है. पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए विभाग ने 6 इंजीनियरों की टीम तैनात की है.

इसमें एक्सईएन प्रकाश चंद मीणा, एक्सईएन मांगीलाल मीणा, एईएन चेताराम मीणा, जेईएन विनोद गुर्जर, जेईएन सुशील कुमार और कनिष्ठ अभियंता कृष्ण गोपाल शर्मा शामिल हैं.विभाग के अनुसार, सभी अधिकारी मिलकर पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग करेंगे ताकि नहरों में पानी सुचारु रूप से पहुंच सके और किसी तरह की तकनीकी समस्या न आए.

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शुक्रवार को हुई सुनवाई में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा और अधिकारी “कोर्ट का पेशेंस टेस्ट” नहीं करें. कोर्ट के इस रुख के बाद प्रशासनिक और सिंचाई विभाग में हलचल तेज हो गई है.मामले की अगली सुनवाई अब 26 मई 2026 को होगी.



कोर्ट ने कहा था कि नहरों में पानी छोड़ा जाए और अब किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी.दरअसल, इससे पहले 23 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने 1 मई तक पानी छोड़ने के आदेश दिए थे और चेतावनी दी थी कि आदेश की पालना नहीं होने पर जल संसाधन विभाग के सचिव और मुख्य अभियंता को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा.



सुनवाई में जल संसाधन विभाग की ओर से जॉइंट सेक्रेटरी अमृता चौधरी, चीफ इंजीनियर भुवन भास्कर, एडिशनल चीफ इंजीनियर सुरेश कुमार, एसई रमाशंकर शर्मा, एक्सईएन विवेक बंसल और जेईएन भवानी सिंह मौजूद थे. विभाग की ओर से कहा गया कि फिलहाल फसलों के लिए पानी की तत्काल आवश्यकता नहीं है. साथ ही नहरों की मरम्मत और सफाई लंबे समय से नहीं होने के कारण तकनीकी समस्याएं भी सामने हैं. हालांकि कोर्ट इन तर्कों से संतुष्ट नजर नहीं आया और स्पष्ट कहा कि आदेशों की पालना हर हाल में सुनिश्चित की जाए.



गौरतलब है कि पांचना बांध से कमांड क्षेत्र में पानी छोड़ने को लेकर यह पहला आदेश नहीं है.जुलाई 2022 में भी हाईकोर्ट ने किसानों के हित में नहरों में पानी छोड़ने के निर्देश दिए थे, लेकिन उस समय कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका का हवाला देकर प्रशासन और विभागीय अधिकारियों ने आदेश लागू नहीं किए.

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