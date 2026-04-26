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राजस्थान PHED का स्पेशल ड्राइव, गांव-गांव पहुंचा प्रशासन, पानी की समस्या हुई कम

Rajasthan News: राजस्थान में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद पीएचईडी में दो हफ्ते तक छुट्टी के दिन गांव-गांव तक स्पेशल कैंपेन चलाया.

Edited byAman SinghReported byAshish chauhan
Published: Apr 26, 2026, 03:30 PM|Updated: Apr 26, 2026, 03:30 PM
राजस्थान PHED का स्पेशल ड्राइव, गांव-गांव पहुंचा प्रशासन, पानी की समस्या हुई कम
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Rajasthan News: राजस्थान में पानी के स्पेशल कैंपेन से पेयजल व्यवस्था की तस्वीर बदल गई है. सीएम भजनलाल के निर्देश के बाद पेयजल व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है. राजस्थान में दो हफ्ते चले अभियान का गांवों में असर देखा गया है. हैडपंप, पेयजल लाइनों के साथ-साथ शिकायतों का निपटारा भी हुआ.

सीएम के निर्देश पर अभियान

राजस्थान में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद पीएचईडी में दो हफ्ते तक छुट्टी के दिन गांव-गांव तक स्पेशल कैंपेन चलाया. यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट से निपटने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए की गई.

इस अभियान के तहत प्रदेशभर में 1,535 हैंडपंपों की मरम्मत की गई और 911 पाइपलाइन लीकेज को दुरुस्त किया गया. इसके अतिरिक्त 329 अन्य पेयजल सुधार कार्य भी पूर्ण किए गए. इन प्रयासों का सीधा असर यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति अधिक सुचारू और निर्बाध हो सकी.

प्रशासन गांवों तक पहुंचा

अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि प्रशासन खुद गांव-गांव तक पहुंचा. जिला कलेक्टर से लेकर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी तक, सभी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तकनीकी टीमों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया.

अभियान के दौरान कुल 2,677 कार्यों का निरीक्षण किया गया. इनमें जल जीवन मिशन के 407 कार्य, अमृत 2.0 योजना के 80 कार्य और 77 ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी कार्य शामिल रहे. इसके साथ ही बंद पड़े हैंडपंप और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को भी प्राथमिकता से ठीक किया गया.

शिकायतों का निस्तारण

करीब 450 तकनीकी टीमों ने 2,792 शिकायतों को दर्ज किया, जिनमें से 2,775 का समाधान तत्काल कर दिया गया. सीएम के आदेश के बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी विभाग को निर्देश दिए, जिसके बाद स्पेशल कैंपेन चलाया गया.

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Aman Singh

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