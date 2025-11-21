जयपुर हाउसिंग बोर्ड के 10 अपार्टमेंट में बिना मीटर के सालों से पानी की सप्लाई

Jaipur News : जयपुर के हाउसिंग बोर्ड के अपार्टमेंट में अवैध पेयजल कनेक्शन का खुला अड्डा चल रहा है.जी मीडिया की पडताल में पेयजल के अवैध कनेक्शन का बडा खुलासा हुआ है.एक या दो नहीं कई अपार्टमेंट में बिना मीटर के बीच सालों से पानी की सप्लाई हो रही है.

अपार्टमेंट में मुफ्त का पानी

जयपुर के जगतपुरा की इंदिरा गांधी नगर में अवैध पानी के कनेक्शन का खुला खेल चल रहा है.जी मीडिया की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि 10 हाउसिंग बोर्ड के अपार्टमेंट में बिना कनेक्शन के ही सालों से पानी की सप्लाई की जा रही है.1000 से ज्यादा फ्लैट्स में मीटर बिना ही पानी की सप्लाई की जा रही है.इक्का दुक्का को छोड़कर अधिकतर मीटर ही गायब मिले. हैरानी की बात ये है कि जलदाय विभाग अवैध कनेक्शन के लिए अभियान चला रहा है.लेकिन इसके बावजूद अवैध कनेक्शन का बडा जखीरा ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है.जी मीडिया की पड़ताल में इस बात का खुलासा है.लेकिन सवाल ये कि क्या जिम्मेदारों को अवैध कनेक्शनों के अड्डे दिखाई नहीं देते ? सालों से लाखों लीटर पानी की सप्लाई अवैध रूप से की जा रही है.लेकिन जलदाय विभाग आंखे मूंदकर बैठा है.

इन 10 अपार्टमेंट में खुला खेल

जगतपुरा की इंदिरा गांधी नगर में शिवालिक अपार्टमेंट,अरावली अपार्टमेंट,विध्यांचल अपार्टमेंट,गुरु शिखर,रत्नागिरी,नीलकंठ,धवलगिरी,नीलगिरी अपार्टमेंट में जी मीडिया की पडताल की,जिसमें अधिकतर कनेक्शन ही अवैध मिले.पाइप लाइन से मीटर ही गायब मिले

शिवालिक अपार्टमेंट

हाउसिंग बोर्ड के शिवालिक अपार्टमेंट में करीब 200 फ्लैट्स है.इस बहुमंजिला इमारत में कई मीटर चोरी हो गए.लेकिन अधिकतर पानी के मीटर लगे ही नहीं थे.अपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि कई लोगों ने कनेक्शन ही नहीं लगा रखे,लेकिन उसके यहां पानी आ रहा है.

अरावली अपार्टमेंट

इस अपार्टमेंट में तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली थी.500 फ्लैट्स वाले अरावली जगतपुरा का सबसे बडा अपार्टमेंट है.यहां चुनिंदा कनेक्शन ही दिखे.पानी की लाइन से खुलेआम हाउसिंग बोर्ड की सोसायटी में अवैध कनेक्शनों का जाल बिछा है.

विंध्याचल,धवल अपार्टमेंट

विंध्याचल और धवल अपार्टमेंट में जी मीडिया की टीम पड़ताल के लिए पहुंची तो अवैध कनेक्शन की पोल वहां के लोगों ने ही खोल दी.लोगों का कहना था कि अवैध कनेक्शनों की वजह से हमारे यहां ठीक तरह से पानी नहीं आता.जलदाय विभाग को कई बार शिकायत की.लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं.

रत्नागिरी अपार्टमेंट

अपार्टमेंट जरूर बदला,लेकिन तस्वीर वहीं दिखाई दी.लोगों के फ्लैट्स तक पानी की लाइने जा रही है,लेकिन पानी के मीटर गायब ही मिले.सवाल ये है कि आखिरकार जलदाय विभाग आंखे बंद करके क्यों बैठा है.क्यों अवैध कनेक्शन के खिलाफ कोरा अभियान चला रहा है.

अभियान चला,लेकिन असर नहीं

पिंक डिवीजन की एक्सईएन भावना मीणा का कहना है कि लगातार जलदाय विभाग अभियान चला रहा है कि जिसके तहत अवैध कनेक्शन काटे जा रहे है.लेकिन इसके बावजूद इसका असर ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा है.क्योंकि जलदाय विभाग का ये अभियान जोर पकडता तो ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं देती.

ये है जिम्मेदार

जयपुर शहर में पानी की सप्लाई के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता 2 शुभांशु दीक्षित,अधीक्षण अभियंता साउथ अनिल शर्मा,अधिशाषी अभियंता भावना शर्मा,सहायक अभियंता अंबिका पालावत और जूनियर इंजीनियर जिम्मेदार है.अब सवाल ये है कि इतने बड़े स्तर पर अवैध कनेक्शन पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा कार्रवाई करेंगे या इसी तरह से बडे स्तर पर अवैध कनेक्शन का खेल चलता रहेगा?





