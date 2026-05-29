/PHED की लापरवाही या भ्रष्टाचार? कुछ सालों में ही लीक हुई पानी की टंकियां

Rajasthan PHED Scam: राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले से बदनाम हो चुका PHED विभाग में ना सिर्फ गांवों में बल्कि शहरों में भी सिस्टम का लीकेज सामने आ रहा है. टंकियों से ना केवल भ्रष्टाचार टपक रहा है, बल्कि ये तो खुले हादसों को भी न्योता दे रहा है.

सिस्टम के मुंह पर तमाचा

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टंकी से टपकती ये पानी की बूंदे सिस्टम के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं, क्योंकि जिस टंकी की लाइफ लाइन 30 साल की है वो महज 3 साल में ही चपकने लगी. 4 करोड़ की लागत से बनी ये टंकी चौथे साल में ही लीक हो गई. टंकी से टपकता ये पानी ना केवल सिस्टम की नाकामी है, बल्कि भ्रष्टाचार का बड़ा लीकेज है. टंकी से टपकती ये भ्रष्टाचार कहीं और नहीं, बल्कि राजधानी जयपुर का ही है.

पिंकसिटी के नॉर्थ 3 डिवीजन ब्रह्मपुरी के दफ्तर में बनी 4 करोड़ की टंकी के बॉटम डॉम से पानी का लीकेज होने लगा. ये लीकेज भविष्य में डॉम के गिरने का न्यौता भी दे रहा है. एक्सईएन जेएसडी कटारा का कहना है कि टंकी से पानी टपकना सही नहीं, क्योंकि टंकी को 30 साल के लिए डिजाइन किया गया है.

मैसर्स माहेश्वरी कंस्ट्रक्शन ने 2021 में निर्माण करना शुरू हुआ था. टंकी 2023 में बनकर तैयार हुई. संवदेक के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई के लिए प्रतिबंध है. 20 लाख लीटर की इस टंकी से नगर निगम कॉलोनी समेत आसपास की 15 हजार आबादी को पेयजल सप्लाई हो रही है. इस कार्य के लिए तत्कालीन जेईएन, एईएन, एक्सईएन की पूरे निर्माण के लिए जिम्मेदार है.

ज्योति नगर में भी भ्रष्टाचार की दरारें

पानी की टंकियों से झांकती इन दरारों की कहानी केवल ब्रह्मपुरी तक ही सीमित नहीं, बल्कि ज्योति नगर के जयपुर रीजन 1 दफ्तर में बनी 10 साल पुरानी टंकी का भी यही हाल है. इस टंकी का निर्माण 14 मार्च 2016 को हुआ था, लेकिन अब इस टंकी से भ्रष्टाचार टपकना शुरू हो गया. पीएचईडी जानकारों के मुताबिक, पानी की टंकी की लाइफ लाइन कम से कम 30 साल होती है, लेकिन ये टंकियां तो कुछ सालों में टपकने लगीं, जिससे डॉम गिरने का खतरा बना हुआ है.

क्यूब टेस्ट, फिर कैसे हुआ घटिया निर्माण

टंकी के निर्माण से एनएबीएल द्वारा प्रमाणित लैब से कंक्रीट का टेस्ट किया जाता है, जिसमें कंक्रीट की स्टैथ नापी जाती है. यदि क्यूब टेस्ट में सैंपल फेल होता है, तो टंकी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती. क्यूब टेस्ट पास होने के बाद ही टंकी का निर्माण किया जा सकता है. टंकी निर्माण में उपयोग में आने वाले स्टील चैकिंग सहायक अभियंता की जिम्मेदारी होती है. ड्राइंग डिजाइन के मुताबिक ही टंकी निर्माण में स्टील लगाया जाता है. एक्सईएन की मॉनिटरिंग होती है. इतना सब होने के बाद भी यदि घटिया निर्माण होता है, तो सिस्टम पर सवाल खडे़ होते हैं.

कहां-कहां गिर चुकी टंकियां

कुछ दिन पहले ही इसी डिवीजन दफ्तर में टंकी का डॉम गिरा था. चूरू के रतनगढ़ में कुछ साल पहले पानी की टंकी गिरी. 8 साल पहले टेस्टिंग के दौरान भिवाड़ी में टंकी गिरी थी. फुलेरा में भी करीब 10 साल पहले टंकी धराशाही हुई थी. उदयपुर में जांच में ड्राइंग डिजाइन मापदंडों के मुताबिक नहीं थी.

