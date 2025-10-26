छठ महापर्व पर गोविंददेवजी मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, भक्तिमय हुआ परिसर

Jaipur News: लोक आस्था का महापर्व छठ अब सीमाओं से निकलकर पूरे देश की आस्था का प्रतीक बनता जा रहा है. इसका उदाहरण छोटी काशी जयपुर में देखने को मिला. जब आराध्य श्री राधा गोविंद देवजी मंदिर परिसर छठ मैया की उपासना और सूर्य अर्घ्य से गूंज उठा. श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक एकता का अद्भुत संगम इस अवसर पर देखने को मिला.

आराध्य गोविंददेवजी मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. गायत्री शक्तिपीठ, ब्रह्मपुरी की टोली ने सूर्य गायत्री पंचकुंडीय महायज्ञ सम्पन्न कराया. वैदिक आचार्य गायत्री कचोलिया एवं दिनेश कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ संपन्न करवाया. इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने गंगा जल सहित पवित्र नदियों के जल से सूर्य देवता को सामूहिक अर्घ्यदान किया.

मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने ठाकुर श्री राधा गोविंद देवजी, वेदमाता गायत्री और गुरुसत्ता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर महायज्ञ का शुभारंभ किया. पूरे परिसर में “ॐ सूर्याय नमः और “जय छठी मैया” के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बन गया.

बिहार समाज संगठन के पदाधिकारी हुए सम्मानित

छठ महोत्सव के आयोजन में सहयोग देने वाली समितियों के पदाधिकारियों और अतिथियों का सम्मान किया गया. सभी अतिथियों का गोविंददेवजी मंदिर प्रबंधन की ओर से सेवाधिकारी मानस गोस्वामी एवं गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी के सह-व्यवस्थापक मणि शंकर पाटीदार ने दुपट्टा ओढ़ाकर, प्रसाद एवं साहित्य भेंट कर सम्मान किया. साथ ही मंदिर प्रबंधन ने छठ व्रतियों को सूर्य अर्घ्य अर्पण की सामग्री भी प्रदान की.

गायत्री परिवार राजस्थान के मुख्य ट्रस्टी ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि छठ महोत्सव अब केवल किसी एक क्षेत्र या समाज का पर्व नहीं, बल्कि यह जन-जन के हृदय की आस्था का पर्व बन चुका है. जयपुर में उमड़ी श्रद्धा समाज की एकता और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है. हमें एक-दूसरे के पर्वों में शामिल होकर समरसता और भाईचारे को मजबूत करना चाहिए.