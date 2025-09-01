सवा घंटे तक हवा में ही घूमते रहे भजनलाल सरकार के मंत्री, बाद में सड़क मार्ग से पहुंचे डीग

Rajasthan News: राजस्थान सरकार के मंत्रियों को आज हैलीकॉप्टर ने हवा में खूब हिचकोले खिलाये और गंतव्य पर पहुंचाने के बजाय जहां से उड़ान भरी वहीं वापस उतरना पड़ा. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के जन्मदिन के मौके का था.

सरकार के चार मंत्री खुद जवाहर सिंह बेढम, झाबर सिंह खर्रा, गौतम कुमार दक और कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जयपुर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे से डीग के लिए उड़ान भरी. अलवर जिले की सीमा में बड़ौदा मेव गांव के ऊपर मौसम पलटी खा गया. एटीसी ने पायलट को सूचना दी कि आगे मौसम बहुत खराब है.

हेलीकॉप्टर को वापस गोविंदगढ़ की तरफ ही ले जाइए. पायलट ने दौसा, अलवर और भरतपुर के आसपास के इलाकों में लैंडिंग की परमिशन मांगी लेकिन भारी बारिश और घने बादलों के कारण कहीं से भी लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली.

हार थक कर चारों मंत्रियों को वापस गोविंदगढ आना पड़ा. यहां से सड़क मार्ग से जवाहर सिंह बेढम, झाबर सिंह खर्रा और गौतम दक डीग के लिए रवाना हुए, जबकि कृष्ण कुमार बिश्नोई जरूरी बैठक के सिलसिले में दिल्ली रवाना हुए.

जयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है. ऐसे में जयपुर की सड़कों पर बने गहरे गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं. गड्ढों में तब्दील सड़कों को पार करना एक चुनौती बन गया है. मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश का दौर जारी रहेगा. ऐसे में आमजन के लिए ये बारिश अब आफत बन गई है.