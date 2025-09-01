Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सवा घंटे तक हवा में ही घूमते रहे भजनलाल सरकार के मंत्री, बाद में सड़क मार्ग से पहुंचे डीग

Rajasthan News: राजस्थान सरकार के मंत्रियों को आज हैलीकॉप्टर ने हवा में खूब हिचकोले खिलाये और गंतव्य पर पहुंचाने के बजाय जहां से उड़ान भरी वहीं वापस उतरना पड़ा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Babulal Dhayal
Published: Sep 01, 2025, 19:47 IST | Updated: Sep 01, 2025, 19:47 IST

Trending Photos

राजस्थान की ऐसी कचौड़ी जो मुंह में घोल देती है मिठास! सदियों तक नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Mawa Kachori

राजस्थान की ऐसी कचौड़ी जो मुंह में घोल देती है मिठास! सदियों तक नहीं भूलेंगे स्वाद

दिन में स्वर्ग, रात में कब्रिस्तान! जानें उदयपुर की बड़ी झील का खौफनाक सच
6 Photos
Haunted Places of Rajasthan

दिन में स्वर्ग, रात में कब्रिस्तान! जानें उदयपुर की बड़ी झील का खौफनाक सच

शाही महल, नीली गलियां और स्वाद का तड़का – जोधपुर बना हर ट्रैवलर का सपना
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

शाही महल, नीली गलियां और स्वाद का तड़का – जोधपुर बना हर ट्रैवलर का सपना

राजस्थान में बिगड़ा मौसम का मिजाज! 28 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी
8 Photos
weather update

राजस्थान में बिगड़ा मौसम का मिजाज! 28 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी

सवा घंटे तक हवा में ही घूमते रहे भजनलाल सरकार के मंत्री, बाद में सड़क मार्ग से पहुंचे डीग

Rajasthan News: राजस्थान सरकार के मंत्रियों को आज हैलीकॉप्टर ने हवा में खूब हिचकोले खिलाये और गंतव्य पर पहुंचाने के बजाय जहां से उड़ान भरी वहीं वापस उतरना पड़ा. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के जन्मदिन के मौके का था.

सरकार के चार मंत्री खुद जवाहर सिंह बेढम, झाबर सिंह खर्रा, गौतम कुमार दक और कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जयपुर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे से डीग के लिए उड़ान भरी. अलवर जिले की सीमा में बड़ौदा मेव गांव के ऊपर मौसम पलटी खा गया. एटीसी ने पायलट को सूचना दी कि आगे मौसम बहुत खराब है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हेलीकॉप्टर को वापस गोविंदगढ़ की तरफ ही ले जाइए. पायलट ने दौसा, अलवर और भरतपुर के आसपास के इलाकों में लैंडिंग की परमिशन मांगी लेकिन भारी बारिश और घने बादलों के कारण कहीं से भी लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली.

हार थक कर चारों मंत्रियों को वापस गोविंदगढ आना पड़ा. यहां से सड़क मार्ग से जवाहर सिंह बेढम, झाबर सिंह खर्रा और गौतम दक डीग के लिए रवाना हुए, जबकि कृष्ण कुमार बिश्नोई जरूरी बैठक के सिलसिले में दिल्ली रवाना हुए.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

जयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है. ऐसे में जयपुर की सड़कों पर बने गहरे गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं. गड्ढों में तब्दील सड़कों को पार करना एक चुनौती बन गया है. मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश का दौर जारी रहेगा. ऐसे में आमजन के लिए ये बारिश अब आफत बन गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news