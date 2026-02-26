सावधान जयपुर! मौसम बदला, बदलते मौसम ने मचाया हाहाकार! जयपुर में वायरल फीवर

Jaipur viral fever: जयपुर में मौसम के तेज बदलाव ने सेहत पर कहर बरपाया है. सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ते मौसम में वायरल संक्रमण का प्रकोप घर-घर पहुंच गया है, जिससे अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या में अचानक उछाल आया है. डॉक्टरों के अनुसार, अधिकांश मरीज वायरल फीवर और इससे जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त हैं.

वायरल संक्रमण का बढ़ता खतरा

बदलते मौसम के कारण वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय हो गए हैं. दिन में तेज धूप और सुबह-शाम ठंडक के बीच लोग सर्दी-जुकाम, बुखार और सांस की तकलीफों से परेशान हैं. सरकारी अस्पतालों जैसे एसएमएस, जयपुरिया, कांवटिया और सेटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं. निजी अस्पतालों में भी यही हाल है.

प्रमुख लक्षण और शिकायतें

मरीजों में मुख्य रूप से ये लक्षण देखे जा रहे हैं:वायरल बुखार

गले में खराश और संक्रमण

सिरदर्द

बदन दर्द और थकान

लगातार खांसी

एलर्जी और अस्थमा की समस्या

सांस लेने में तकलीफ

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डॉक्टरों का कहना है कि ये लक्षण 5-7 दिनों तक रह सकते हैं, और कुछ मामलों में जांच के बाद डेंगू जैसी अन्य बीमारियां भी पाई जा रही हैं, लेकिन ज्यादातर सामान्य वायरल इंफेक्शन हैं.



बच्चों पर सबसे ज्यादा असर

सबसे चिंताजनक बात यह है कि 50 फीसदी से अधिक बच्चे वायरल संक्रमण की चपेट में हैं. जेके लोन हॉस्पिटल और अन्य बाल रोग विभागों में बच्चों के मरीजों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है. छोटे बच्चे सर्दी-जुकाम, वायरल बुखार, ब्रॉन्काइटिस और सांस की तकलीफ से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. पैरेंट्स को बच्चों को ठंड से बचाने और समय पर डॉक्टर से मिलाने की सलाह दी जा रही है.

बचाव के उपाय

डॉक्टरों की सलाह है:भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें

मास्क पहनें और हाथ बार-बार धोएं

पर्याप्त पानी पिएं और पौष्टिक भोजन लें

बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें

लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-