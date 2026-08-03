/आज और कल बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में होगी झमाझम बारिश

Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में मध्यम से अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है. इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. बारिश का यह दौर प्रदेशवासियों को उमस और गर्मी से राहत दिला सकता है.



इन संभागों में सबसे ज्यादा रहेगा बारिश का असर

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मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. कई स्थानों पर मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. इससे खेती-किसानी को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. जिन क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से बारिश कम हुई थी, वहां भी मौसम बदलने की संभावना जताई गई है.



क्यों बदला मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन के अपनी सामान्य स्थिति के करीब आने और उत्तर की ओर शिफ्ट होने से राजस्थान में नमी बढ़ रही है. यही कारण है कि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बादलों की सक्रियता बढ़ेगी. इसके प्रभाव से अगले दो से तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां सामान्य बनी रहेंगी.



किसानों के लिए राहत की खबर

बारिश का यह दौर किसानों के लिए राहत लेकर आ सकता है. खरीफ फसलों की बुवाई के बाद अच्छी वर्षा होने से फसलों की बढ़वार में मदद मिलेगी. खेतों में नमी बढ़ने से सिंचाई की आवश्यकता भी कम होगी. हालांकि जिन इलाकों में तेज बारिश हो, वहां किसानों को जलभराव से बचाव के लिए आवश्यक इंतजाम करने की सलाह दी गई है.



तापमान में आएगी गिरावट

लगातार बादल छाए रहने और बारिश होने से दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है. पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम सुहावना होने से दैनिक जीवन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.



मौसम विभाग की एडवाइजरी

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और मेघगर्जन के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें. बिजली चमकने के समय पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों. वाहन चालक बारिश के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं और जलभराव वाले रास्तों से बचें. किसान मौसम के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाएं.

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