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आज और कल बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में होगी झमाझम बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन के शिफ्ट होने से 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में मध्यम बारिश होने की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 03, 2026, 07:06 AM IST | Updated:Aug 03, 2026, 07:06 AM IST
आज और कल बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में होगी झमाझम बारिश
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में मध्यम से अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है. इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. बारिश का यह दौर प्रदेशवासियों को उमस और गर्मी से राहत दिला सकता है.


इन संभागों में सबसे ज्यादा रहेगा बारिश का असर

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मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. कई स्थानों पर मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. इससे खेती-किसानी को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. जिन क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से बारिश कम हुई थी, वहां भी मौसम बदलने की संभावना जताई गई है.


क्यों बदला मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन के अपनी सामान्य स्थिति के करीब आने और उत्तर की ओर शिफ्ट होने से राजस्थान में नमी बढ़ रही है. यही कारण है कि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बादलों की सक्रियता बढ़ेगी. इसके प्रभाव से अगले दो से तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां सामान्य बनी रहेंगी.


किसानों के लिए राहत की खबर

बारिश का यह दौर किसानों के लिए राहत लेकर आ सकता है. खरीफ फसलों की बुवाई के बाद अच्छी वर्षा होने से फसलों की बढ़वार में मदद मिलेगी. खेतों में नमी बढ़ने से सिंचाई की आवश्यकता भी कम होगी. हालांकि जिन इलाकों में तेज बारिश हो, वहां किसानों को जलभराव से बचाव के लिए आवश्यक इंतजाम करने की सलाह दी गई है.


तापमान में आएगी गिरावट

लगातार बादल छाए रहने और बारिश होने से दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है. पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम सुहावना होने से दैनिक जीवन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.


मौसम विभाग की एडवाइजरी

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और मेघगर्जन के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें. बिजली चमकने के समय पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों. वाहन चालक बारिश के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं और जलभराव वाले रास्तों से बचें. किसान मौसम के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाएं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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