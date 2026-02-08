Zee Rajasthan
Rajasthan News: राजस्थान में वेब सीरीज 'घूसखोर पंडित' को लेकर आक्रोश तेज हो गया है. ऐसे में विप्र महासभा ने निर्माता-निर्देशक नीरज पांडे और अभिनेता मनोज वाजपेयी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहा कि जूते मारने वाले को इनाम दिया जाएगा.  

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Sharma
Published: Feb 08, 2026, 01:50 PM IST | Updated: Feb 08, 2026, 01:50 PM IST

Rajasthan: 'घूसखोर पंडित' को लेकर आक्रोश, निर्माता-अभिनेता को जूते मारने पर रखा इनाम

Rajasthan News: वेब सीरीज 'घूसखोर पंडित' को लेकर राजस्थान में विरोध तेज हो गया है. विप्र महासभा ने सीरीज के निर्माता-निर्देशक नीरज पांडे और अभिनेता मनोज वाजपेयी के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताते हुए विवादित बयान दिया है. संगठन ने दोनों पर जूते मारने वाले को 'विप्र वीर सम्मान' और एक लाख रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की है. विप्र महासभा के साथ ही सर्व ब्राह्मण महासभा ने भी फिल्म के शीर्षक पर रोक लगाने और माफी मांगने की मांग की है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अभिनेता मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म 'घूसखोर पंडित' का टीजर जारी होते ही विवाद सामने आ गया. फिल्म के शीर्षक को लेकर ब्राह्मण संगठनों में उबाल शुरू हो गया है. सर्व ब्राह्मण महासभा, विप्र महासभा, राजस्थान ब्राह्मण समाज सहित अन्य संगठनों ने फिल्म के शीर्षक पर आक्रोश व्यक्त किया है. कोटा के साथ कई शहरों में बाकायदा प्रदर्शन तक किए जा रहे हैं.

ब्राह्मण समाज को निशाना बना रहे

इधर, विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदेईया ने कहा कि 'ब्राह्मण समाज सनातन धर्म का ध्वजवाहक है और एक सुनियोजित साजिश के तहत ब्राह्मणों को लगातार टारगेट किया जा रहा है. अब फिल्म कार भी इसी मानसिकता के साथ ब्राह्मण समाज को निशाना बना रहे हैं.

उदेईया ने आरोप लगाया कि 'घूसखोर पंडित' जैसी वेब सीरीज़ बनाकर ब्राह्मण समाज की छवि को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की गई है. यह सब सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है लेकिन सरकार और सेंसर से जुड़े लोग बिना गंभीरता से विचार किए ऐसे कंटेंट को पास कर रहे हैं.

एक लाख रुपये का इनाम

उन्होंने आगे कहा कि संगठन की ओर से यह ऐलान किया गया है कि जो भी नीरज पांडे या मनोज वाजपेयी को जूते मारेगा, उसे विप्र वीर सम्मान के साथ एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

हालांकि, बयान के अंत में उदेईया ने यह भी कहा कि यदि सरकार चाहती है कि लोग कानून हाथ में न लें, तो ऐसे मामलों में जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

ऐतिहासिक योगदान

इससे पहले सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा विरोध जता चुके हैं. मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारा विरोध किसी अभिनेता, कलाकार या रचनात्मक माध्यम से नहीं है, बल्कि उस सोच से है जो जानबूझकर जाति विशेष को बदनाम कर मनोरंजन परोसने का प्रयास करती है. ब्राह्मण समाज ने देश की संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक योगदान दिया है.

सामाजिक गरिमा और सम्मान पर सीधा प्रहार

ऐसे में इस प्रकार का शीर्षक समाज को गुमराह करने और आपसी सौहार्द को तोड़ने का कार्य करता है. फिल्म के शीर्षक में एक विशिष्ट समुदाय का नाम जोड़कर उसे अपराध, भ्रष्टाचार और अनैतिकता जैसे नकारात्मक भावों से जोड़ना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की सामाजिक गरिमा और सम्मान पर सीधा प्रहार है.

इससे यह संदेश जाता है कि जातिगत अपमान को सामान्य और स्वीकार्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे सर्व ब्राह्मण महासभा किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेगी. उन्होंने फिल्म के शीर्षक पर तत्काल रोक लगाने और नेटफ्लिक्स और फिल्म निर्माताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण एवं माफी मांगी जाए और भविष्य में किसी भी समुदाय को लक्षित करने वाले जाति वादी शीर्षकों और कंटेंट से परहेज किया जाए.

साथ ही चेतावनी दी कि उनकी इस जायज और संवैधानिक मांग की अनदेखी की जाती है, तो सर्व ब्राह्मण महासभा देशभर में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से विरोध दर्ज कराएगी, जिसकी पूरी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी संबंधित प्लेटफॉर्म और फिल्म निर्माताओं की होगी.
