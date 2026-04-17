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CM भजनलाल शर्मा का सिलीगुड़ी में मेगा रोड शो, कहा-बंगाल में बह रही बदलाव की बयार, भारी बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार

West Bengal Assembly Election 2026: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, जहां वे भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं.

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 17, 2026, 02:28 PM|Updated: Apr 17, 2026, 02:28 PM
CM भजनलाल शर्मा का सिलीगुड़ी में मेगा रोड शो, कहा-बंगाल में बह रही बदलाव की बयार, भारी बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार
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West Bengal Assembly Election 2026: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, जहां वे भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में आज रोड शो कर रहे हैं. इससे पहले अपने दौरे के दौरान वे बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया.

एयरपोर्ट से रवाना होकर CM भजनलाल सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने एक भव्य रोड शो में हिस्सा लिया. इस रोड शो में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम जनता की भारी भीड़ देखने को मिली. सड़कों पर लोगों का उत्साह साफ नजर आ रहा है, जिससे भाजपा के चुनावी अभियान को नई ऊर्जा मिल रही है.

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सिलीगुड़ी में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. रोड शो के दौरान पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दौरा भाजपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वे पश्चिम बंगाल में पार्टी के चुनावी प्रचार को मजबूती देने के लिए लगातार सक्रिय हैं. इस भव्य रोड शो के जरिए उन्होंने जनता से सीधा संवाद स्थापित कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की.

आपको बता दें कि राजस्थान BJP ने मरुधरा से भाजपा के धुरंधरों के रूप में केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, कैलाश चौधरी, सीआर चौधरी, दशरथसिंह शेखावत, अरूण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, जितेन्द्र गोठवाल समेत कई भाजपा नेताओं को शामिल कर बंगाल में राजस्थान भाजपा टीम लगा रखा है.

इन नेताओं ने बंगाल की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर इलेक्शन मैनेजमेंट की कमान संभाल रखी है. ऐसे में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए BJP ने अपनी राजस्थानी टीम मैदान में है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल विकास की दौड़ में बहुत पूछे रह गया है. हमारी सरकार आने पर हर चेहरे पर मुस्कान होगी. पश्चिम बंगाल को जंगलराज से मुक्ति मिलेगी, भाजपा इतिहास रचेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार बह रही है. इस बार भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी. सीएम भजनलाल शर्मा ने ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के आरोप लगाये.

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