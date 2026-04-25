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पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर डिप्टी CM दीया कुमारी का बड़ा बयान, बोलीं- ममता ने जनता के बीच भरोसा खो दिया

Rajasthan Politics: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तेज हो चुका है और पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है. डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है.

Edited byAman SinghUpdated byAman Singh
Published: Apr 25, 2026, 02:57 PM|Updated: Apr 25, 2026, 02:57 PM
पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर डिप्टी CM दीया कुमारी का बड़ा बयान, बोलीं- ममता ने जनता के बीच भरोसा खो दिया
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Rajasthan Politics: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तेज हो चुका है और पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है. पहले फेज के मतदान के बाद राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है.

पहले फेज के चुनाव में जनता ने स्थापित कर दिया है कि ममता ने अपना भरोसा खो दिया है. अब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है. क्योंकि जनता भरोसे के साथ बीजेपी को बंगाल में देख रही है. वहीं विपक्ष के चुनाव आयोग के ऊपर महाभियोग लाने सम्बंधी सवाल पर दिया कुमारी बोलीं कि विपक्ष के पास जब कुछ नहीं बचता, तो महाभियोग लाने की कोशिश करती है.

इस बार भी विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा. इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर महाभियोग लेकर आ रही है, लेकिन आपने देखा कैसे आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में आ गए हैं. क्योंकि उन्हें भी पता है, उन्हें भी भरोसा है कि भाजपा ही देश के लिए काम कर रही है राष्ट्र के लिए काम कर रही है.

कुछ दिन पहले CM भजनलाल शर्मा सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने एक भव्य रोड शो में हिस्सा लिया. इस रोड शो में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम जनता की भारी भीड़ देखने को मिली. सड़कों पर लोगों का उत्साह साफ नजर आ रहा था, जिससे भाजपा के चुनावी अभियान को नई ऊर्जा मिली.

चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दौरा भाजपा के लिए काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि वे पश्चिम बंगाल में पार्टी के चुनावी प्रचार को मजबूती देने के लिए लगातार सक्रिय रहे. इस भव्य रोड शो के जरिए उन्होंने जनता से सीधा संवाद स्थापित कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी की.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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