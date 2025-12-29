Zee Rajasthan
Explainer : अगर नहीं खोदी गयी होती अरावली, तो होती दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी इको हब

Aravalli Mountain :  अरावली पर मचे हंगामे के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई है. लेकिन क्या आपको पताहै कि अगर अरावली की ऊंची ऊंची चोटियां आज भी होती तो राजस्थान का गर्मियों का तापमान आग ना उगल रहा होता. पहाड़ों पर हरियाली होती है औसम तामपान में 3 डिग्री तक गिरावट दिखती.

pragati pant
Edited By pragati pant
Published: Dec 29, 2025, 09:16 AM IST | Updated: Dec 29, 2025, 10:48 AM IST

Aravalli Mountain : अरावली अवैध खनन के चलते अब बदल चुकी है, पर क्या आप जानते हैं अगर ये खनन नहीं हुआ होता राजस्थान भी ऐसा नहीं होता जैसा अभी दिखता है.

अरावली राजस्थान के लिए एक प्राकृतिक रूप से खड़ी दीवार है जो पश्चिम के थर की रेत को जयपुर दिल्ली हरियाणा की तरफ जाने से रोकती है. अवैध खनन के चलते अरावली की कई पहाड़ियां खत्म हो चुकी हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो धूल भरी आंधी होती और पूर्वी राजस्थान की उपजाऊ जमीन रेत में तब्दील नहीं हुई होती.

अरावली के पहाड़ियों के कटने से पानी के रास्ते खत्म हो गये यानी की नेचुरल ड्रेनज खत्म हो गया. अलवर-अजमेर और जयपुर में ग्राउंड वॉटर लेवल 800 फीट नीचे जाने के बजाय 200 फीट तक में भी मिल जाता.

अरावली एक वॉटर रिचार्ज जोन थी, जिसकी चट्टाने और पेड़ पौधे बारिश के पानी को जमीन के अंदर सोखने में मदद करते थे.

अरावली राजस्थान में मानसून को दिशा देती है. दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं को रोककर बारिश कराती है. लेकिन खनन ने सब बदल दिया. अगर अरावली की ऊंची ऊंची चोटियां आज भी होती तो राजस्थान का गर्मियों का तापमान आग ना उगल रहा होता. पहाड़ों पर हरियाली होती है औसम तामपान में 3 डिग्री तक गिरावट दिखती.

अरावली सुरक्षित होती तो रिहायशी इलाकों में शायद पैंथर्स की मूवमेंट नहीं होती. रणथंभौर से लेकर सरिस्का तक वन्यजीवों का एक रास्ता होता जो शायद दुनिया में सबसे बड़ा इको टूरिज्म स्पॉट बन जाता.

अरावली एक खूबसरती से भरा हिल स्टेशन होता जहां ऊंची चोटियों पर बर्फ की झलक भी होती और प्रदेश को पर्यटन से अच्छा राजस्व भी मिलता जो माइनिंग से मिले राजस्व से ज्यादा हो सकता था.

आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट अरावली रेंज की नई परिभाषा पर स्वत: संज्ञान ले चुका है. आज तीन जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी.

आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट अरावली रेंज की नई परिभाषा पर स्वत: संज्ञान ले चुका है. आज तीन जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी.

