Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में डिजिटल क्रांति, WhatsApp पर 'Hi' लिखते ही शुरू होंगी सेवाएं, घर बैठे होंगे सारे सरकारी काम

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार ने आम जनता के लिए डिजिटल क्रांति की नई शुरुआत की है. बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'डिजिटल गवर्नेंस विजन' के तहत ई-मित्र सेवाओं को सीधे WhatsApp पर लाने की घोषणा की गई है. अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनों में खड़े होने या पोर्टल पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
Trending Photos
Rajasthan Budget 2026 Announcement: राजस्थान सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ई-मित्र (e-Mitra) सेवाओं को सीधे WhatsApp पर लाने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'डिजिटल गवर्नेंस विजन' के तहत अब प्रदेशवासियों को सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनों में खड़े होने या पोर्टल पर लॉगिन करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी. बजट 2026-27 में इस नई व्यवस्था की घोषणा की गई, जिससे जयपुर से लेकर सुदूर गांवों तक हर कोई मोबाइल से सरकारी काम कर सकेगा.
WhatsApp पर 'Hi' लिखते ही शुरू होंगी सेवाएं
नई व्यवस्था बेहद सरल है. यूजर को बस ई-मित्र के आधिकारिक WhatsApp नंबर पर 'Hi' या 'हाय' लिखना होगा. इसके बाद AI आधारित चैटबॉट तुरंत सक्रिय हो जाएगा और यूजर की जरूरत समझकर आगे बढ़ेगा. चैटबॉट हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में काम करेगा. सबसे खास बात यह है कि वॉयस कमांड (बोलकर) भी काम करेगा, जिससे बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों को आसानी होगी.
24×7 सेवा और AI चैटबॉट की खासियतें
यह सेवा 24 घंटे चलेगी, सरकारी दफ्तर बंद होने के बाद भी काम नहीं रुकेगा. AI चैटबॉट यूजर को बिजली-पानी बिल की जानकारी देगा, आवेदन की स्थिति बताएगा, रिचार्ज करवाएगा और सब्सक्रिप्शन मैनेज करेगा. शुरुआती चरण में कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध होंगी, जैसे: जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र
जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र
बिजली-पानी बिल भुगतान
मोबाइल रिचार्ज
आधार अपडेट और अन्य सरकारी योजनाओं के आवेदन
100 से अधिक नई सेवाएं जल्द जुड़ेंगी
सरकार ने बताया है कि जल्द ही 100 से ज्यादा नई सेवाएं इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ी जाएंगी, जैसे राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, भूमि रिकॉर्ड और अन्य विभागीय कार्य. नया अपग्रेडेड ई-मित्र मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो WhatsApp के साथ एकीकृत होगा.
गांवों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा फायदा
यह व्यवस्था खासकर सुदूर गांवों, बुजुर्गों और तकनीक से कम परिचित लोगों के लिए वरदान साबित होगी. अब उन्हें शहर आने या एजेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह कदम ‘विकसित राजस्थान@2047’ के डिजिटल गवर्नेंस लक्ष्य को साकार करेगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhalawar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!