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क्या 31 मई के बाद नहीं बिकेगा किसानों का गेहूं? गोदाम फुल, बारदाने की कमी से थमी तुलाई

Jaipur news :  सरकार ने पुराना बारदाना खरीदने के आदेश दिये हैं, वो भी बाजार में उपलब्ध नहीं है. इस कारण सही समय पर गेंहू की खरीद नहीं हो पा रही है. ऐसेमें  31 मई के बजाय 30 जून खरीद की तारीख करने की मांग की गयी है.

Edited byPragati PantReported byDamodar prasad raigar
Published: May 27, 2026, 07:18 PM|Updated: May 27, 2026, 07:18 PM
क्या 31 मई के बाद नहीं बिकेगा किसानों का गेहूं? गोदाम फुल, बारदाने की कमी से थमी तुलाई
Image Credit: Jaipur news

Jaipur News : पैदावार के अनुसार केन्द्र सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं तुला पा रही है. भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने केन्द्र सरकार के खाद्य विभाग को पत्र लिखकर सभी तरह की स्थितियों से अवगत कराया है. गेहूं तुलने की अंतिम तारीख 31 मई को बढ़ाकर 30 जून किए जाने की अपील की है. साथ ही अन्य राज्यों के साथ-साथ राजस्थान का समर्थन मूल्य पर खरीद का कोटा बढ़ाने की मांग की है.समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है,केन्द्र सरकार किसानों की इस दुविधा को समझते हुए गेहूं की खरीद का कोटा बढाएं.

सही समय पर गेंहू की खरीद नहीं हो पा रही है

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भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र में बताया कि भारत देश में गेहूं की पैदावार 1200 लाख टन अनुमानित है. जिसमें उत्तरप्रदेश में 350 लाख टन, मध्यप्रदेश में 200 लाख टन, पंजाब में 180 लाख टन, हरियाणा में 130 लाख टन, राजस्थान में 120 लाख टन, बिहार में 60 लाख टन, गुजरात में 35 लाख टन तथा अन्य प्रान्तों में करीब 50-60 लाख टन की पैदावार अनुमानित है. समर्थन मूल्य पर सरकार को करीब एक-चौथाई से एक-तिहाई भाग खरीद करना होता है. इस बार केन्द्र सरकार के गोदामों में 600 लाख टन पुरान गेहूं पुराना पड़ा है, सारे गोदाम पूरे भारत के गेहूं से भर चुके हैं.चबूतरे पर कैम्प लगाकर खरीदकर चट्ठे लगाये गये हैं और उस पर भी स्थान उपलबध नहीं है. सरकार के पास नया बारदाना वार के चलते ग्रेन्युअल्स उपलब्ध नहीं होने के कारण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाया. सरकार ने पुराना बारदाना खरीदने के आदेश दिये हैं, वो भी बाजार में उपलब्ध नहीं है. इस कारण सही समय पर गेंहू की खरीद नहीं हो पा रही है.

अभी भी 60 प्रतिशत गेहूं ही तुल पाया है

राजस्थान के कवर्ड गोदामों में एफसीआई द्वारा खरीदा हुआ माल पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी गत वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य पर खरीद कम हुई है. हालांकि राजस्थान के लिये खदीद का टारगेट बढ़ाया गया है. कई बार बारिश आने के कारण मण्डियों में तुला हुआ माल भी भीगा है, वो भी पड़ा हुआ है और नये माल के ढेर लगे हुये हैं. एफसीआई बारदाने की कमी बताकर तुलाई धीमी गति से करवा रही है जिससे किसान परेशान है. जितने रजिस्ट्रेशन किसानों के हुये थे उस अनुपात में अभी भी 60 प्रतिशत गेहूं ही तुल पाया है. केन्द्र सरकार किसानों की इस समस्या को समझते हुए गेहूं की खरीद का कोटा भी बढ़ाएं और 31 मई के बजाय 30 जून खरीद की तारीख बढाई जाएं.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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