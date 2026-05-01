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जयपुर में सिर्फ 8 रुपये में खाना, इन जगहों की देख लें पूरी लिस्ट

Shri Annapurna Kitchen Scheme: राजस्थान में 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' 2026 में भी पूरे जोर-शोर से चल रही है, जिसके तहत 8 रुपये में पौष्टिक और सम्मानजनक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. भजनलाल सरकार ने इस योजना में अहम बदलाव करते हुए खाने की मात्रा बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी है.

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 01, 2026, 04:17 PM|Updated: May 01, 2026, 04:17 PM
जयपुर में सिर्फ 8 रुपये में खाना, इन जगहों की देख लें पूरी लिस्ट
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Shri Annapurna Kitchen Scheme: राजस्थान में आम लोगों के लिए सस्ती और भरपेट थाली देने वाली ‘श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना’ 2026 में भी पूरे जोर-शोर से चल रही है. श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत अब सिर्फ 8 रुपये में लोगों को पौष्टिक और सम्मानजनक भोजन मिल रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद वर्ग को काफी राहत मिल रही है.

भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस योजना में कुछ अहम बदलाव भी किए हैं. अब खाने की मात्रा बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी गई है, ताकि लोगों को भरपेट भोजन मिल सके. थाली में 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल या बाजरे की खिचड़ी दी जा रही है.

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इस बार खास बात ये है कि सरकार ने खाने में बाजरा और ज्वार को भी शामिल किया है, जिससे भोजन और ज्यादा पौष्टिक हो गया है. सेहत को ध्यान में रखते हुए ये कदम काफी सराहा जा रहा है. योजना के तहत लोग सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खाना खा सकते हैं.

पूरे प्रदेश में 1000 से ज्यादा रसोइयों के जरिए यह योजना 240 नगरीय निकायों में संचालित हो रही है. सरकार हर थाली पर 22 रुपये का अनुदान दे रही है, जिससे आम लोगों को बेहद कम कीमत पर अच्छा खाना मिल पा रहा है.

अगर किसी को योजना से जुड़ी कोई दिक्कत होती है, तो वो 181 या 1800-1806-127 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है. कुल मिलाकर यह योजना राजस्थान में गरीब और मजदूर वर्ग के लिए किसी सहारे से कम नहीं है, जो उन्हें कम कीमत में भरपेट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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