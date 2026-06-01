/कौन हैं अजेय कुमार ? जिन्हें मिली राजस्थान बीजेपी में संगठन महामंत्री की कमान, यूपी-उत्तराखंड में छोड़ चुके अमिट छाप

Who is Ajay Kumar Rajasthan BJP New Sangathan Mahamantri : राजस्थान बीजेपी को करीब ढाई साल बाद संगठन महामंत्री मिला है. उत्तराखंड में संगठन महामंत्री के पद पर काम कर रहे. अजेय कुमार को राजस्थान भेजा गया है. केंद्रीय नेतृत्व ने अजेय कुमार को राजस्थान संगठन महामंत्री नियुक्त किया है. विधानसभा चुनाव के बाद से राजस्थान में ये पद खाली चल रहा था.

बीजेपी में संगठन महामंत्री के पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक लगाए जाते हैं. राजस्थान में जनवरी 2024 में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को तेलंगाना बीजेपी संगठन महामंत्री का जिम्मा सौंपा था. इसके बाद से राजस्थान बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद खाली चल रहा था. करीब दो साल बाद अब उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजेय कुमार को राजस्थान बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री का जिम्मा सौंपा गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण कुमार की ओर से जारी आदेश में अजेय कुमार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से करने की बात कही गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है अजेय कुमार ?

अजेय कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं. अजय कुमार संघ के विभाग प्रचारक से लेकर प्रांत प्रचारक तक का दायित्व निभा चुके हैं. अजेय कुमार उत्तराखंड में पहले संघ के जिला और विभाग प्रचारक भी रह चुके हैं. अजेय कुमार वर्ष 2019 में उत्तराखंड संगठन महामंत्री नियुक्त किए गए थे. इससे पहले उत्तर प्रदेश में अजय कुमार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र के बीजेपी संगठन के महामंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं. सूत्रों के अनुसार अजेय कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिवप्रकाश के करीबी माने जाते हैं.

राजस्थान बीजेपी में ये रह चुके हैं संगठन महामंत्री

राजस्थान बीजेपी में अजेय कुमार से पहले चंद्रशेखर संगठन महामंत्री थे.

चंद्रशेखर 2017 से जनवरी 2024 तक लगभग 7 साल लंबी अवधि तक संगठन महामंत्री पद पर कार्यरत रहे.

चंद्रशेखर से पहले राजस्थान भाजपा में संगठन महामंत्री का पद करीब नौ सालों से खाली था.

राजस्थान में वर्ष 2018 चुनावी वर्ष को देखते हुए चंद्रशेखर को इस पद पर लगाया गया था.

चंद्रशेखर से पहले 2002 से 2009 तक प्रकाशचंद्र संगठन महामंत्री रहे रहे थे.

इसी तरह वर्ष 1989 से 2002 तक ओमप्रकाश माथुर राजस्थान के संगठन महामंत्री के पद पर काम कर चुके हैं.

ये रहेगी चुनौती

संगठन महामंत्री पद मिलने के बाद अजेय कुमार का मुख्य काम सत्ता औरसंगठन के बीच बेहतर तालमेल बैठाना और सत्ता व संगठन दोनों का समय-समय पर फीडबैक लेना रहेगा. चंद्रशेखर के जाने के बाद संगठन और सत्ता के बीच कई बार तालमेल गड़बड़ाया. कार्यकर्ता उनकी नहीं सुनी जाने की शिकायतें भी करते रहे हैं.