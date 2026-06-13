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कौन है, जो शिक्षक से बने विधायक, जयकृष्ण पटेल अब SOG के रडार पर, फर्जी बीए डिग्री की जांच शुरू

Jaikrishna Patel: राजस्थान में फर्जी डिग्री नेटवर्क की जांच के बीच बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ SOG ने फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर सरकारी शिक्षक बनने के आरोपों में मामला दर्ज किया है. जांच में सामने आया है कि उन्होंने राजस्थान, गुजरात और सिक्किम की यूनिवर्सिटियों से बीए डिग्रियां हासिल की थीं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 13, 2026, 12:46 PM|Updated: Jun 13, 2026, 12:46 PM
कौन है, जो शिक्षक से बने विधायक, जयकृष्ण पटेल अब SOG के रडार पर, फर्जी बीए डिग्री की जांच शुरू
Image Credit: Who Is Bagidora MLA Jaikrishna Patel

Who Is Bagidora MLA Jaikrishna Patel: राजस्थान में फर्जी डिग्री नेटवर्क की जांच के बीच बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने जयकृष्ण पटेल के खिलाफ फर्जी बीए डिग्री के आधार पर सरकारी शिक्षक बनने के आरोपों में मामला दर्ज किया है. SOG अब उनके शैक्षणिक दस्तावेजों और नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तृत जांच कर रही है.


जयकृष्ण पटेल वर्तमान में बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. राजनीति में आने से पहले वे शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे. आरोप है कि शिक्षक भर्ती के दौरान उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त बीए डिग्रियों का उपयोग कर सरकारी नौकरी हासिल की थी.

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SOG को मिली शिकायतों के अनुसार जयकृष्ण पटेल ने राजस्थान, गुजरात और सिक्किम स्थित अलग-अलग विश्वविद्यालयों से बीए की डिग्रियां हासिल कीं. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इन डिग्रियों को नियमानुसार प्राप्त किया गया था या फिर इनमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई थी. शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मामला SOG तक पहुंचा, जिसके बाद प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई.


जांच एजेंसी के अनुसार यह भी देखा जा रहा है कि क्या एक ही समयावधि में अलग-अलग राज्यों से डिग्रियां हासिल की गई थीं और क्या इन दस्तावेजों का उपयोग शिक्षक भर्ती में लाभ लेने के लिए किया गया. यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो यह फर्जी डिग्री नेटवर्क से जुड़ा अब तक का सबसे चर्चित और हाई-प्रोफाइल मामला माना जाएगा.


गौरतलब है कि जयकृष्ण पटेल इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं. इसी वर्ष एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने उन्हें रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई थी. अब फर्जी डिग्री मामले में SOG द्वारा दर्ज मुकदमे ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.


राजस्थान में फर्जी डिग्री और फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए सरकारी नौकरियां हासिल करने वाले नेटवर्क की जांच के दौरान SOG लगातार बड़े खुलासे कर रही है. ऐसे में जयकृष्ण पटेल का नाम सामने आने के बाद यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है. फिलहाल SOG दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.


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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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