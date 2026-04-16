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कौन हैं राजस्थान के बरजिंदर चौधरी ? जिन्हें भारतीय कबड्डी टीम का बनाया गया कप्तान

Who is Brajendra Golada: भारतीय कबड्डी टीम के उभरते हुए सितारे बरजिंदर चौधरी (Golada)को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है.

Edited byAman SinghUpdated byPragati Pant
Published: Apr 16, 2026, 11:33 PM|Updated: Apr 17, 2026, 07:37 AM
कौन हैं राजस्थान के बरजिंदर चौधरी ? जिन्हें भारतीय कबड्डी टीम का बनाया गया कप्तान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Brajendra Golada, Indian Kabaddi Team Captain : जयपुर जिले के छोटे से गांव सारंगावास से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले कबड्डी खिलाड़ी बरजिंदर चौधरी आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले बरजिंदर ने अपने दम पर खेल की दुनिया में खास मुकाम हासिल कर चुके हैं.

रोजाना जयपुर में चौगान स्टेडियम में की कड़ी मेहनत

बरजिंदर चौधरी के पिता का नाम लछूराम चौधरी है और उनके माता-पिता खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं.बरजिंदर चौधरी ने बताया की सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया, जिसका परिणाम आज उनकी उपलब्धियों के रूप में सामने है. बरजिंदर ने अपने कबड्डी करियर की शुरुआत साल 2016 में की थी. खेल के प्रति जुनून इतना था कि वे रोजाना अपने गांव से जयपुर के चांदपोल स्थित चौगान स्टेडियम तक प्रैक्टिस के लिए जाते थे. बेहद कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे.

शानदार करियर और उपलब्धियों से भरा सफर

बरजिंदर को उनकी मेहनत का फल सबसे पहले साल 2017 में मिला था, जब उन्होंने अपना पहला नेशनल टूर्नामेंट खेला था और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. अब तक बरजिंदर कुल 8 नेशनल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और साथ ही 2 बार ‘खेलो इंडिया’ जैसे प्रतिष्ठित मंच पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर चुके है.

भारतीय कबड्डी टीम का बनाया गया कप्तान

भारतीय कबड्डी टीम के उभरते हुए सितारे बरजिंदर चौधरी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. अपनी तेज रफ्तार रेडिंग, रणनीतिक खेल और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले ब्रजेंद्र ने घरेलू और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. इसी प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है.

चीन में एशियन गेम्स, गोल्ड पर भारत की नजर

बरजिंदर चौधरी की यह यात्रा बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो, तो छोटे गांव से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं.इस बार एशियन गेम्स का आयोजन चीन में हो रहा है, जहां भारतीय कबड्डी टीम एक बार फिर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. कप्तान के रूप में ब्रजेंद्र गोलाडा के सामने टीम को एकजुट रखने और युवा खिलाड़ियों के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए जीत दिलाने की बड़ी चुनौती होगी. भारतीय कबड्डी टीम का इतिहास एशियन गेम्स में बेहद मजबूत रहा है और इस बार भी टीम से गोल्ड मेडल की उम्मीदें काफी ज्यादा है.

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