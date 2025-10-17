बहरोड़ का हरचंद कैसे बन गया लॉरेंस गैंग का हैरी बॉक्सर? जयपुर व्यापारी को दी विदेशी नंबर से धमकी

Kotputli Behror News: पिछले दिनों कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकाने वाला लॉरेंस गैंग का हरी बॉक्सर ने अब जयपुर के एक व्यापारी को विदेश से कॉल करके धमकाया व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी है है. लारेंस गैंग का गुर्गा हैरी बॉक्सर राजस्थान का रहने वाला है. पहले अलवर जिले मे इसका गांव पड़ता था अब नव गठित जिला कोटपूतली-बहरोड़ के बानसूर के चतरपुरा गांव के आढी गेली का रहने वाला है. उसके पिता किसान है. वह एक साधारण परिवार से आता है.

जयपुर में सीखता था बॉक्सिंग

क्राइम की दुनिया में कदम रखने से पहले वह जयपुर में बॉक्सिंग सीखता था. उस पर जयपुर, अलवर, सीकर, धौलपुर, करौली सहित कई जगहों पर लूट, हत्या का प्रयास और मारपीट के 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. हैरी बॉक्सर का असली नाम हरचंद है. उसकी उम्र करीब 36 साल है. उसके पिता गिरधारी जाट हैं, जो खेती करते हैं. हैरी बॉक्सर के दो बच्चे हैं. बेटा नौवीं और बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है. हैरी का छोटा भाई विक्की फाइनेंस का काम करता है.

2022 से गांव से है फरार

हैरी बॉक्सर के गांव चतरपुरा आढी गेली के लोगों ने बताया कि हैरी बॉक्सर बानसूर से साल 2022 से फरार है. उससे पहले वह जयपुर में बॉक्सिंग की कोचिंग करता था. हैरी बॉक्सर ने 12वीं तक गांधी स्कूल बानसूर में पढ़ाई की है. बानसूर कॉलेज से बीए किया है. इसके अलावा राजस्थान पुलिस, आर्मी और एसएससी कॉम्पीटिशन एग्जाम दिए, लेकिन क्लियर नहीं कर पाया. जयपुर और अलवर में रहकर भी तैयारी की थी.

पिता के पास 20 बीघा जमीन

गांव के लोग बताते हैं कि हैरी के पिता के पास करीब 20 बीघा जमीन है. अच्छी खेती होती है. सामान्य परिवार है. हैरी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा था. करीब 4 से 5 साल तैयारी भी की. लेकिन, सरकारी नौकरी नहीं लग सकी. इसके बाद हैरी बॉक्सिंग करने लगा और यहीं से क्राइम की दुनिया में घुसता चला गया.

शरीर से बलवान लड़ाई करने से बचते थे

हैरी बॉक्सर के बारे में लोग बताते हैं कि वह शरीर से बलवान है. इस वजह से उसके यार-दोस्त भी कभी पंगा नहीं लेते थे. कोई उससे झगड़ा भी नहीं चाहता था. लेकिन वह खुद अपराध करने वालों की तरफ बढ़ता गया. जब उसका नाम कई मुकदमों में आ गया तो उसे पुलिस ने परेशान किया. कई बार उसने यही बताया कि पुलिस से परेशान होकर वह पूरी तरह अपराध की दुनिया में चला गया. साल 2022 के बाद से घर से बाहर है. करीब 2 साल पहले भी उसके बारे में पता चला था कि वह बड़े अपराधियों तक पहुंच गया है. अब उसका नाम लॉरेंस गैंग के बड़े गैंगस्टर के रूप में आया तो सब चौंक गए हैं.

कल ही जयपुर के व्यापारी को धमकी दी है.

रंगदारी नहीं देने पर कुचामन में व्यवसायी की हत्या के बाद अब जयपुर के एक कारोबारी को रंगदारी के लिए धमकाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. लॉरेंस विश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर के नाम से आए वाट्सएप कॉल पर कारोबारी को रंगदारी नहीं देने पर गोलियों से भूनने की धमकी दी गई है. इसे लेकर जयपुर के नारायण विहार थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. नारायण विहार थानाधिकारी गुंजन वर्मा ने बताया कि एक कारोबारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच जारी है.

कनाडा गया परिवादी, वहां आया कॉल

परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने परिवार के साथ 5-12 अक्टूबर तक कनाडा गए थे. इस बीच 9 अक्टूबर को उनके पास विदेशी नंबर से वाट्सएप कॉल आया था. उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया. इसके बाद एक दूसरे विदेशी नंबर से कॉल आया. उन्होंने कॉल रिसीव किया तो कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर बताया.

इतनी गोलियां मारेंगे कि सात पीढ़ियां याद रखेंगी

उसने परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी और कहा, इतनी गोलियां मारेंगे कि सात पीढ़ियां याद रखेंगी. कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि मेरे बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो सोशल मीडिया पर पता कर लेना. हैरी बॉक्सर अलवर का रहने वाला है. वह लॉरेंस विश्नोई गैंग का सक्रिय गैंगस्टर है.

पहले भी कई मामलों में सामने आया नाम

वह लंबे समय से फरार है और पुलिस को अंदेशा है कि वह बचने के लिए विदेश भाग गया है. लॉरेंस गैंग की ओर से रंगदारी के लिए धमकाने के कई मामलों में पहले भी उसका नाम आ चुका है. वह इंटरनेट और वाट्सएप कॉलिंग के जरिए रंगदारी और फिरौती के लिए कारोबारियों और व्यापारियों को धमकी देता है. फायरिंग की वारदातों के बाद सोशल मीडिया पर कई बार उसके द्वारा घटना की जिम्मेदारी लेने के मामले भी सामने आए हैं.

