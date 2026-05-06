/Dr. Rajender Pensiya: कौन हैं IAS डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जो बने संभल के डीएम, राजस्थान के गंगानगर से है गहरा ताल्लुक

Who is IAS Dr Rajendra Pensia: मुरादाबाद जिले के नए जिलाधिकारी (डीएम) डॉ. राजेंद्र पेंसिया होंगे. उत्तर प्रदेश कैडर के 2015 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. पेंसिया वर्तमान में संभल जिले के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. उनकी मुरादाबाद ट्रांसफर को प्रशासनिक गलियारों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.



डॉ. राजेंद्र पेंसिया का प्रेरणादायक सफर

डॉ. राजेंद्र पेंसिया राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र के मूल निवासी हैं. उनका जन्म 8 अक्टूबर 1983 को हुआ था. एक साधारण परिवार से आने वाले पेंसिया की सफलता की कहानी संघर्ष और निरंतर मेहनत की मिसाल है. उन्होंने 2005 में ग्रेड-3 शिक्षक के रूप में अपनी सेवा यात्रा शुरू की. इसके बाद वे ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) बने और ग्रामीण विकास क्षेत्र में काम किया.

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शिक्षा और तैयारी

शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. पेंसिया ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्होंने एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर से बी.कॉम, राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.एड तथा बीकानेर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की है. अंग्रेजी साहित्य में गहरी रुचि रखने वाले पेंसिया अपनी संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं.



आईएएस बनने की संघर्ष

पूर्ण यात्रा2011 में उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल कर सेवा में प्रवेश किया. इसके बाद उन्होंने आईएएस बनने के लिए लगातार प्रयास किए. पांचवें प्रयास में 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 345वीं रैंक प्राप्त कर उन्होंने अपना सपना पूरा किया. शिक्षक से बीडीओ, फिर आरएएस और अंततः आईएएस बनने का उनका सफर कई युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है.



कार्यशैली और उपलब्धियां

डॉ. राजेंद्र पेंसिया को उनके सुलभ स्वभाव, आम जनता से सीधे संवाद और विकास कार्यों के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है. संभल में लंबे समय तक डीएम के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने स्थानीय समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाया. उनके कार्यकाल में उन्हें वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित ‘नेक्सस ऑफ गुड’ वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया.



वे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिनमें मिर्जापुर में सहायक कलेक्टर, इटावा और मथुरा में संयुक्त मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और शहरी विकास विभाग में विशेष सचिव जैसे पद शामिल हैं.



मुरादाबाद में नई जिम्मेदारी

मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक शहर है. यहां डॉ. पेंसिया को कानून व्यवस्था, औद्योगिक विकास, प्रदूषण नियंत्रण और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की बड़ी चुनौती मिलेगी. उनकी समृद्ध प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा की प्रतिबद्धता को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वे मुरादाबाद को नई दिशा प्रदान करेंगे.



राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश तक पहुंची उनकी यह यात्रा न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता, बल्कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन उदाहरण है.

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