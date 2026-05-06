Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Dr. Rajender Pensiya: कौन हैं IAS डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जो बने संभल के डीएम, राजस्थान के गंगानगर से है गहरा ताल्लुक

Dr. Rajender Pensiya: कौन हैं IAS डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जो बने संभल के डीएम, राजस्थान के गंगानगर से है गहरा ताल्लुक

Dr Rajendra Pensia: राजस्थान के गंगानगर निवासी आईएएस अधिकारी राजेंद्र पेंसिया, जो लंबे समय तक संभल में डीएम रहे, अब उनका तबादला कर उन्हें मुरादाबाद का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है.
 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 06, 2026, 12:19 PM|Updated: May 06, 2026, 12:19 PM
Dr. Rajender Pensiya: कौन हैं IAS डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जो बने संभल के डीएम, राजस्थान के गंगानगर से है गहरा ताल्लुक
Image Credit: Dr Rajendra Pensia

Who is IAS Dr Rajendra Pensia: मुरादाबाद जिले के नए जिलाधिकारी (डीएम) डॉ. राजेंद्र पेंसिया होंगे. उत्तर प्रदेश कैडर के 2015 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. पेंसिया वर्तमान में संभल जिले के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. उनकी मुरादाबाद ट्रांसफर को प्रशासनिक गलियारों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.


डॉ. राजेंद्र पेंसिया का प्रेरणादायक सफर
डॉ. राजेंद्र पेंसिया राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र के मूल निवासी हैं. उनका जन्म 8 अक्टूबर 1983 को हुआ था. एक साधारण परिवार से आने वाले पेंसिया की सफलता की कहानी संघर्ष और निरंतर मेहनत की मिसाल है. उन्होंने 2005 में ग्रेड-3 शिक्षक के रूप में अपनी सेवा यात्रा शुरू की. इसके बाद वे ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) बने और ग्रामीण विकास क्षेत्र में काम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

शिक्षा और तैयारी
शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. पेंसिया ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्होंने एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर से बी.कॉम, राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.एड तथा बीकानेर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की है. अंग्रेजी साहित्य में गहरी रुचि रखने वाले पेंसिया अपनी संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं.


आईएएस बनने की संघर्ष
पूर्ण यात्रा2011 में उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल कर सेवा में प्रवेश किया. इसके बाद उन्होंने आईएएस बनने के लिए लगातार प्रयास किए. पांचवें प्रयास में 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 345वीं रैंक प्राप्त कर उन्होंने अपना सपना पूरा किया. शिक्षक से बीडीओ, फिर आरएएस और अंततः आईएएस बनने का उनका सफर कई युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है.


कार्यशैली और उपलब्धियां
डॉ. राजेंद्र पेंसिया को उनके सुलभ स्वभाव, आम जनता से सीधे संवाद और विकास कार्यों के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है. संभल में लंबे समय तक डीएम के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने स्थानीय समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाया. उनके कार्यकाल में उन्हें वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित ‘नेक्सस ऑफ गुड’ वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया.


वे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिनमें मिर्जापुर में सहायक कलेक्टर, इटावा और मथुरा में संयुक्त मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और शहरी विकास विभाग में विशेष सचिव जैसे पद शामिल हैं.


मुरादाबाद में नई जिम्मेदारी
मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक शहर है. यहां डॉ. पेंसिया को कानून व्यवस्था, औद्योगिक विकास, प्रदूषण नियंत्रण और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की बड़ी चुनौती मिलेगी. उनकी समृद्ध प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा की प्रतिबद्धता को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वे मुरादाबाद को नई दिशा प्रदान करेंगे.


राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश तक पहुंची उनकी यह यात्रा न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता, बल्कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन उदाहरण है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

Good News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंडी में बन रहा 2 करोड़ का हाईटेक प्लेटफॉर्म!

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान की गर्मी पर फिर अटैक करेगा मौसम! 12 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसने का प्लान बना रहे बादल

राजस्थान में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, 33 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी

Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का औद्योगिक नक्शा, निवेशकों के लिए खुले द्वार, हर जिले में बढ़ेंगे रोजगार

PM Kisan की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा खुलासा, इस दिन खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का 'भूतिया गांव' कहां है?

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में मौसम का कहर, 28 जिलों में भारी बारिश-आंधी का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी!

Gold Silver Price: मंदी के समुद्र में डूबे सोना-चांदी, राजस्थान में धड़ाम हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट

राजस्थान की गर्मियों में इन फलों का है राज, तपती धूप में मिलती है जबरदस्त ठंडक!

राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का सफर, 9 शहरों में बनेंगे लग्जरी बस पोर्ट, CM ने दिए निर्देश

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना चांदी के रेट, सराफा बाजार में जोरदार गिरावट!

राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, समेत इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में भीषण गर्मी के तेवर होंगे ढीले! अलवर, भरतपुर समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी

AC चलाते हुए भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है ब्लास्ट! अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

Rajasthan news: खनन विभाग ने जब्त की 120 टन अवैध बजरी, पक्षपात के आरोपों से घिरे अधिकारी

धड़ाम से लुढ़के सोना-चांदी के दाम, राजस्थान के सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

Tonk: जीजा-साले ने पुलिस कांस्टेबल को घुटनों पर बैठाकर छाती पर मारी थी गोली, दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

हवामहल के सामने छात्रों को कुचलने की कोशिश, रिवर्स में दौड़ाई कार, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

गहरी नींद में सोते हुए परिवार पर घातक हमला, पिता को उतारा मौत के घाट, मां-बेटा और बेटी घायल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

JJM में राजस्थान को दो साल बाद बजट, केंद्र ने राज्य को 4500 करोड़ की दी मंजूरी

राजस्थान में कहीं आंधी-बारिश और ओलावृष्टि, तो कहीं 43 डिग्री पारा, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

राजस्थान के इस जिले में फिर कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आज टंकी फुल कराने पर होगी बचत!

सिर्फ 14 मई तक मौका! राजस्थान में फैक्ट्री लगाने का सपना होगा सच, रीको दे रहा है 5500 प्लॉट का बड़ा ऑफर

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

राजस्थान में दर्दनाक हादसा! साउथ के दिग्गज निर्माता आर.बी. चौधरी की मौत

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

Tags:
Rajasthan news

About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जब आधी रात को ग्रामीणों के बीच पहुंचीं IAS टीना डाबी, उनियारा में 'ऑन द स्पॉट' फैसला

जब आधी रात को ग्रामीणों के बीच पहुंचीं IAS टीना डाबी, उनियारा में 'ऑन द स्पॉट' फैसला

Tonk news
2

Rajasthan News: बगरू में करोड़ों के HJU भवन की गुणवत्ता पर सवाल, आंधी में उखड़ी मुख्य द्वार की शीट

Jaipur news
3

Dr. Rajender Pensiya: कौन हैं IAS डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जो बने संभल के डीएम, राजस्थान के गंगानगर से है गहरा ताल्लुक

Rajasthan news
4

Do You Know: क्या आप जानते हैं कि 'सागरोटा' क्या होता है? केवल 4 महीने ही मिलता है

do you know
5

धर्मेंद्र मीणा हत्याकांड में बड़ा एक्शन, दौसा में पुलिस-बदमाशों में मुठभेड़, तीन आरोपियों को दबोचा

rajasthan crime